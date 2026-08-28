"Con la nuestra": Ricardo Darín destapó la olla y habló sobre la crisis del cine argentino

El actor destacó el impulso de las producciones internacionales y explicó los motivos de la demora de la nueva temporada.

La industria del entretenimiento atraviesa transformaciones profundas y Ricardo Darín abordó el tema sin rodeos. En diálogo con Martín Fernández Cruz por El Observador 107.9, el actor analizó el impacto del financiamiento internacional en el cine argentino tras encabezar la esperada adaptación de El Eternauta.

El intérprete remarcó que la llegada de empresas globales resultó determinante para sostener la actividad artística. “Gran parte de las realizaciones cinematográficas y audiovisuales se deben a la aparición de las plataformas, porque si no estaríamos en el horno. Todos lo sabemos”, afirmó sobre la situación actual.

La alianza entre la productora K&S y el gigante del streaming permitió concretar el proyecto. IMDB Aunque reconoció la conveniencia de esta dinámica, también expresó el deseo de recuperar cierta autonomía creativa para el futuro. “Esperemos que en algún momento podamos volver a la vieja usanza de poder soñar con hacer películas, como dicen los haters, con la nuestra y no tener que depender de otros”, agregó el artista.

Qué dijo Darín sobre la nueva temporada de El Eternauta El impacto de la serie superó los límites habituales y generó un acercamiento inesperado con el público infantil. “Hasta El Eternauta no podías esperar que los chicos me conocieran”, reconoció sobre la repercusión de la historieta entre niños y adolescentes, un fenómeno que calificó como una grata sorpresa.

Respecto a la segunda temporada, el equipo avanza con cautela en la revisión de los libretos para resguardar la exigencia. “La expectativa que generó la primera temporada del Eternauta, de alguna manera, moralmente nos obliga a que, como mínimo, tenga la misma calidad”, aseguró el actor.