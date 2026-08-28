Tini Stoessel dirá toda la verdad en un descargo contra Alejandro Stoessel: cuándo y dónde lo hará

Mientras la interna familiar suma hipótesis sobre patrimonio y boda, Tini Stoessel definirá su postura de cara al público. Cuándo hablará la cantante.

Tini Stoessel dará su versión de los hechos sobre el escenario. / Captura Telefe

El distanciamiento profesional entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un capítulo decisivo. Luego de días de intensas especulaciones sobre la administración de sus bienes y el cierre de su etapa laboral juntos, la artista definió de qué manera enfrentará las versiones.

El entorno de Alejandro Stoessel niega una contienda judicial y habla de orden contable. Archivo MDZ En un principio se especuló con un comunicado oficial o un descargo en sus redes sociales. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada por completo tras conocerse los verdaderos planes de la intérprete.

Cuándo hablará Tini sobre lo que pasó con su padre Según reveló el periodista Luis Ventura en PrimiciasYa, la artista evalúa expresarse de un modo mucho más cercano con su público. “Tini estaba escribiendo su carta; el borrador está escrito... Pero el latido de su corazón le dijo que no tiene que ser a través de una carta, sino a través de su imagen”, explicó el comunicador.

La cita con sus fanáticos no será en una rueda de prensa ni en un comunicado digital. El encuentro tendrá lugar durante su próximo concierto del 2 de septiembre en México, donde hablará sobre el escenario antes de cantar.

La cantante descartó emitir un comunicado escrito en redes sociales. Captura Star+ Por su parte, desde el entorno del productor desmintieron cualquier tipo de pelea dramática. En el ciclo LAM, allegados al empresario aseguraron que el proceso responde estrictamente a una reorganización de bienes motivada por el futuro casamiento de la estrella.