La escandalosa razón por la que Yanina Latorre le dijo adiós a la mamá de Tini: "Le hacían cositas..."

Tras el picante intercambio televisivo, se conocieron los entretelones que alejaron definitivamente a ambas mujeres.

Ángel de Brito contó los detalles de las actitudes que provocaron el enojo. / Archivo

Un tenso llamado al aire en televisión dejó al descubierto el quiebre de una relación que parecía indestructible. Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel, se comunicó en vivo con el programa SQP para responder a los comentarios de Yanina Latorre sobre la intimidad familiar. El cruce dejó en claro que la cercanía entre ambas forma parte del pasado.

Las actitudes por la espalda terminaron con la cercanía entre la mediática y la familia Stoessel. Archivo MDZ Tras la repercusión de esa llamada, Ángel de Brito decidió revelar la trama secreta del conflicto. El periodista explicó que el distanciamiento no ocurrió de la noche a la mañana, sino que la relación entre la conductora y Muzlera llevaba aproximadamente dos años rota.

La verdad de la enemistad, según De Brito Según detalló el conductor en su espacio de streaming, la iniciativa de alejarse fue tomada íntegramente por Latorre. La panelista decidió alejarse no solo de la mamá de la cantante, sino también de varias integrantes del grupo social que solían compartir.

“Se dejaron de hablar porque Yanina se cansó de ella y de otras amigas del grupo”, detalló De Brito al referirse al motivo inicial de la disputa. La convivencia dentro de esa estructura se volvió insostenible para la panelista tras descubrir ciertas actitudes.

La relación entre ambas llevaba cerca de dos años fracturada lejos de los medios. Archivo El periodista profundizó en las razones que cansaron a la panelista con su entorno cercano. “Parece que eran bastante oscuritas, según lo que dijo Yanina”, comentó el conductor, dejando al descubierto que existieron situaciones que generaron un malestar imborrable.