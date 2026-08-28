La escandalosa razón por la que Yanina Latorre le dijo adiós a la mamá de Tini: "Le hacían cositas..."
Tras el picante intercambio televisivo, se conocieron los entretelones que alejaron definitivamente a ambas mujeres.
Un tenso llamado al aire en televisión dejó al descubierto el quiebre de una relación que parecía indestructible. Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel, se comunicó en vivo con el programa SQP para responder a los comentarios de Yanina Latorre sobre la intimidad familiar. El cruce dejó en claro que la cercanía entre ambas forma parte del pasado.
Tras la repercusión de esa llamada, Ángel de Brito decidió revelar la trama secreta del conflicto. El periodista explicó que el distanciamiento no ocurrió de la noche a la mañana, sino que la relación entre la conductora y Muzlera llevaba aproximadamente dos años rota.
La verdad de la enemistad, según De Brito
Según detalló el conductor en su espacio de streaming, la iniciativa de alejarse fue tomada íntegramente por Latorre. La panelista decidió alejarse no solo de la mamá de la cantante, sino también de varias integrantes del grupo social que solían compartir.
“Se dejaron de hablar porque Yanina se cansó de ella y de otras amigas del grupo”, detalló De Brito al referirse al motivo inicial de la disputa. La convivencia dentro de esa estructura se volvió insostenible para la panelista tras descubrir ciertas actitudes.
El periodista profundizó en las razones que cansaron a la panelista con su entorno cercano. “Parece que eran bastante oscuritas, según lo que dijo Yanina”, comentó el conductor, dejando al descubierto que existieron situaciones que generaron un malestar imborrable.
El desenlace ocurrió cuando la mediática notó comportamientos desleales que no estuvo dispuesta a pasar por alto. “Le hacían cositas por atrás, entonces se bajó de ese grupo”, explicó De Brito para dar por cerrada la historia detrás del conflicto.