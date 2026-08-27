"Perdón, así no": el dramático quiebre en vivo de Marina Calabró que obligó a cortar el programa

Marina Calabró protagonizó un sorpresivo momento en Primicias Ya (América TV). La conductora no pudo contener la angustia y rompió en llanto frente a las cámaras, paralizando a todos sus compañeros en el estudio.

El disparador de esta sensibilidad fue el escándalo familiar y económico que envuelve a Tini Stoessel. La mesa debatía la dura decisión que tomó la cantante al encargar una auditoría para investigar el manejo de su carrera y su patrimonio durante los años en los que estuvo bajo la administración de su padre, Alejandro Stoessel. Al reflexionar sobre la pesada carga emocional que conlleva esta medida, Calabró se mostró visiblemente movilizada.

La situación que puso al límite a Calabró Durante el debate, también se expuso la otra cara de la moneda: el drama de un padre que pierde el rumbo y su sustento económico. En el piso resonó una cruda descripción sobre la desesperación de "acostarse en la cama y no cerrar los ojos porque no sabés qué vas a hacer mañana". El relato hizo hincapié en la angustia de sentir que no hay futuro para los hijos al no tener dinero, concluyendo que en toda familia están los fuertes y los débiles.

Fue en ese preciso instante cuando la emoción superó por completo a la conductora. Al ser consultada al aire por el motivo de su llanto, Calabró intentó recomponerse sin éxito y, visiblemente afectada, alcanzó a decir: "No quiero llorar, soy una malcriada". Sin embargo, al admitir que le tocaba de cerca el vínculo de una hija con su padre, el llanto se hizo incontenible, provocando que uno de sus compañeros interviniera de inmediato para frenar el segmento: "Perdón, perdón, no, no, así no. Vamos un corto".

Detrás de las lágrimas de la periodista había un trasfondo muy personal. Más adelante, explicó que recordar a su papá, el inolvidable Juan Carlos Calabró, siempre la lleva a conmoverse. Confesó que los temas relacionados con los vínculos entre padres e hijas la movilizan especialmente y le generan mucha impotencia por su fuerte sentido de la justicia.