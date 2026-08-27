Mario Pergolini sufrió un durísimo revés en el rating tras la visita de una famosa cantante

Mario Pergolini no tuvo una noche positiva con Otro Día Perdido y el número de audiencia sorprendió a todos.

Mario Pergolini es una de las figuras que volvió a la televisión para quedarse y lo demostró con programas que lograron cautivar a la audiencia. Sin embargo, el miércoles 26 de agosto sufrió un durísimo revés en el rating y el resultado no fue el esperado.

El conductor viene de lograr imponerse ante Telefe y lograr marcas por arriba de los seis puntos de audiencia. Sin embargo, el resultado no se pudo repetir y Otro Día Perdido sufrió una baja contundente que se reflejó claramente en los números que salieron a la luz en las últimas horas.

Durante esta semana recibió la visita de figuras como Palito Ortega y, por supuesto, que brilló marcando 6.3 puntos de rating. Siguiendo por este camino, el miércoles recibieron a Sandra Mihanovich, artista de extensa trayectoria, pero no todo salió como esperaba la producción y hasta el propio Mario Pergolini.

Mario Pergolini sufrió una caída en el rating pese a tener a la cantante como invitada. Captura de video / El Trece. La cantante durante su visita a El Trece repasó sus 50 años de carrera: "Es bastante impresionante pensar que hace 50 años ya estaba". Además habló que su madre siempre estuvo apoyándola: "Tenía back up porque la vieja estaba ahí. Si hacía falta, mamá estaba", respecto a lo económico.

Mario Pergolini sufrió una inesperada caída en el rating El conductor sufrió un duro revés en el rating. Según el sitio especializado "Televisión", el ciclo de El Trece apenas superó los cuatro puntos, alcanzando 4.3 de rating. Este registro marca el peor resultado desde el inicio de la segunda temporada y lo dejó fuera del podio de la noche del 26 de agosto, superado por Telenoche, que logró 5.7 puntos.