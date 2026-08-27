La primera baja de Popstar es la hija de Mario Pergolini: cuál es el proyecto que se la robó

La joven de 20 años decidió dar un paso al costado del certamen tras haber sido elegida por el jurado entre miles de aspirantes.

La concursante decidió abandonar la competencia a pocos días de iniciar el proceso de grabación. / Captura Instagram @valenpergo

A pocos días de haber comenzado el certamen, Valentina Pergolini se convirtió en la primera baja de Popstars. La noticia sorprendió a los seguidores del programa, ya que la joven de 20 años había quedado seleccionada entre miles de aspirantes tras interpretar un tema de Britney Spears.

La hija menor de Mario Pergolini y Dolores Galán suele mantener un perfil bajo en los medios. A diferencia de su padre, volcó su vocación hacia la actuación desde muy chica. Su paso por la audición masiva había generado gran expectativa, pero su presencia en el concurso duró muy poco.

La periodista Naiara Vecchio reveló los detalles del alejamiento en el programa Los Profesionales con Flor (El Nueve). "Ella pasó la primera instancia, la eligieron los jurados. Pero ayer no la vimos... Es la primera baja de Popstars", explicó la panelista al aire.

Qué proyecto le gustó más que Popstars a Valentina Pergolini Según detallaron en el ciclo televisivo, la decisión responde a compromisos laborales previos y a posturas encontradas con la organización. "Valentina Pergolini fue convocada por otros proyectos", sostuvo la periodista sobre los verdaderos motivos del alejamiento.

Entre esas propuestas destaca su participación en la ficción En el barro, producida por Sebastián Ortega. El productor Pablo Culell confirmó que la joven ya se encuentra grabando escenas para la tercera temporada de la tira.