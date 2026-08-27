Así hablaba Tini Stoessel de su padre antes de enterarse de la estafa millonaria: "Es todo para mi"

Meses previos a darse a conocer la gran estafa de Alejandro Stoessel, la cantante comentaba detalles de su amorosa relación. Todo cambió tiempo después.

Padre e hija trabajan juntos en el armado de cada gira y espectáculo masivo. / Captura videos

En medio de un presente con diversos frentes personales, en el programa La Mañana con Moria repasaron una emotiva entrevista donde Tini Stoessel recordó uno de los episodios más difíciles de su vida. Se trata de la grave crisis de salud que atravesó su padre, el productor Alejandro Stoessel, durante su internación en 2022.

La relación increíble que Tini tenia con Alejandro antes de la tormenta La artista no ocultó la fragilidad de aquellos días oscuros. “Fue lo más feo que me pasó en la vida a mí y a toda la familia, obviamente. Sigo bastante sensible de hablar del tema. Mi papá es todo para mí”, expresó la cantante al rememorar la angustia familiar.

Durante ese proceso, la música se convirtió en un puente fundamental para acompañar la recuperación del productor. “Mi papá estaba muy mal, estuvo muy mal, estuvo casi por morir”, relató con notable emoción al describir la complejidad del cuadro médico.

Frente a ese panorama desolador, la estrella del pop encontró en el canto una vía de conexión directa. “Yo me acuerdo que le cantaba todo el tiempo y mi viejo reaccionaba. Le poníamos música, fue algo que le dio muchas fuerzas”, reveló sobre los pequeños avances cotidianos.

La cantante recordó el rol de la música durante la internación del productor en 2022. Captura Eltrece El testimonio también puso de manifiesto la estrecha alianza profesional que mantienen desde los comienzos de su carrera. “Siempre pensamos en los shows juntos, los armamos juntos y los ensayamos juntos”, recordó Tini con gratitud.