Salieron a la luz las preguntas sin filtro con las que Tini Stoessel acorraló a Alejandro Stoessel

Pepe Ochoa reveló en LAM cuáles fueron los planteos que le hizo la cantante a su padre relacionados con sus finanzas.

Una inesperada situación con su tarjeta habría llevado a Tini Stoessel a revisar en profundidad el manejo de su patrimonio y, según las versiones que trascendieron, a tomar distancia de su padre, Alejandro Stoessel, en el plano profesional. La cantante habría iniciado una auditoría para conocer cómo fueron administrados los ingresos que obtuvo a lo largo de su carrera.

El episodio que habría encendido las alarmas ocurrió cuando Tini intentó comprar una cartera de 2.500 dólares y se encontró con que no contaba con el dinero disponible en su tarjeta. Ante la sorpresa, se habría comunicado con el banco y, a partir de esa consulta, comenzó a indagar sobre el estado de sus finanzas.

La cantante puso la lupa sobre sus cuentas. Archivo MDZ En medio de esa revisión, la artista habría puesto el foco en sus cuentas, sociedades, propiedades y contratos. Según contó Pepe Ochoa en LAM, uno de los puntos que más dudas le habría generado fue el dinero relacionado con Futttura, el espectáculo con el que Tini realizó una importante apuesta artística.

De acuerdo con la información difundida por el panelista, el show habría generado unos 43 millones de dólares, aunque Tini habría recibido solamente 300 mil dólares. "Hay una empresa que se llama AK Music, que es del mejor amigo de Alejandro, Aquiles Sojo. Él cobró toda la pauta de Futttura y toda la cuestión publicitaria con su empresa", añadió Ochoa. Frente a esa situación, Tini habría cuestionado: "¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?".

"¿Por qué la cobra él y no yo?": el reclamo de la cantante tras detectar dudas en sus ingresos. Archivo MDZ Las dudas también habrían alcanzado a su entorno familiar. Según lo que contaron en el programa de América TV, la cantante se habría preguntado cómo su hermano Fran Stoessel podía afrontar fiestas en Miami y Barcelona. "¿Quién puso ese dinero?", habría la artista planteado.