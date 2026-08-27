La picante reacción de Mario Pergolini al ver a su hija participar en un reality de Telefe: "¿No te pareció que...?"

El periodista le reclamó en vivo a Valentina Pergolini, su hija, por anotarse en el nuevo programa de Telefe.

Mario Pergolini no pudo mantenerse al margen del escándalo que tiene como protagonista a Tini Stoessel y, durante la última emisión de Otro día perdido, terminó metiéndose de lleno en el tema. En medio de una charla con sus compañeros, el conductor admitió que viene siguiendo de cerca la historia y hasta comparó la situación con un inesperado episodio que atraviesa en su propia familia.

Todo comenzó cuando Agustín "Rada" Aristarán hizo referencia, en tono de broma, a un supuesto problema relacionado con los contratos de la banda Niño Monja. "Parece que la banda fue a buscar dónde estaban los contratos. Y fueron a comprar una cartera ayer los chicos y les alcanzó la plata en la tarjeta que les manejo yo", lanzó el actor.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre la participación de Valentina Pergolini en Popstars Fue entonces cuando el conductor confesó: "Estoy siguiendo la historia, es tremenda. No quiero entrar, pero le entro". Sin embargo, rápidamente llevó la conversación hacia una situación personal que lo tiene, según reconoció, algo incómodo.

"Yo justo tengo ahora a mi hija media expuesta por ahí porque me hace cola en un reality y va y se presenta", contó el periodista. Su comentario hizo referencia a Valentina Pergolini, quien se presentó al casting de Popstars, el famoso programa que busca jóvenes para formar una banda y que actualmente se emite por Telefe.

La hija del periodista quedó seleccionada en el reality. Captura de pantalla Youtube Popstars Argentina. La joven se presentó al casting e interpretó a capella Baby One More Time, el clásico de Britney Spears. Finalmente, logró quedar seleccionada para continuar en el reality.