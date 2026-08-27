Se filtró el motivo de la llamada de la mamá de Tini Stoessel a Yanina Latorre: "Te va a..."

Marina Muzlera se comunicó con Latorre mientras la periodista conducía Sálvese Quien Pueda y en LAM contaron la razón del llamado.

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, llamó en vivo a Yanina Latorre en medio del escándalo familiar.

Este miércoles, Yanina Latorre protagonizó un momento inesperado durante la emisión de Sálvese Quien Pueda. Mientras se encontraba al aire, la conductora recibió un llamado de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, en medio del fuerte escándalo familiar que atraviesa la cantante.

Yanina atendió la comunicación sin saber inicialmente que se trataba de la madre de la artista. Sin embargo, al advertir que Mariana no quería que la conversación se hiciera pública y que se encontraba visiblemente angustiada por la situación, decidió interrumpir el llamado y continuar la charla de manera privada.

Esto fue lo que dijo Pepe Ochoa en LAM sobre Yanina Latorre y Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel La comunicación se produjo mientras crece la polémica por la supuesta auditoría que Tini habría realizado sobre su patrimonio y por las versiones que señalan que durante años su economía estuvo bajo la administración de su padre, Alejandro Stoessel.

Pero detrás del llamado de Mariana habría un motivo concreto. Horas más tarde, Pepe Ochoa explicó en LAM que la madre de la cantante se encontraba muy enojada por algunas declaraciones realizadas por Yanina durante su programa de radio.

Pepe Ochoa aseguró que la madre de la cantante estaba enojada con la periodista. "Yanina, no la atiendas a la mamá de Tini porque te va a putear de arriba abajo. Estaba furiosa por lo que dijo en la radio", dijo el panelista.