Negocios en las sombras: el patrimonio de Francisco Stoessel en el centro del conflicto familiar

Mientras la cantante evalúa situaciones tras descubrir que no tiene control sobre sus finanzas, la vida de su hermano está bajo la lupa.

La polémica en el clan Stoessel continúa sumando capítulos. Mientras Tini Stoessel atraviesa el complejo proceso de auditar las finanzas que históricamente administró su padre, Alejandro Stoessel, el foco mediático se ha posado sobre su hermano, Francisco. El joven es señalado como una pieza clave dentro de una estructura societaria que hoy mantiene a la artista en medio de un delicado conflicto familiar y legal.

Según información trascendida en Primicias Ya (América TV), Francisco Stoessel habría sido designado por el productor para figurar como accionista de las sociedades encargadas de gestionar la carrera de la cantante, tanto en la Argentina como en Estados Unidos.

Los detalles del patrimonio de Stoessel Esta situación habría generado un desequilibrio patrimonial: mientras la artista generaba los ingresos a través de sus extensas giras internacionales, la titularidad de los activos habría quedado bajo el control de su entorno familiar masculino. En la actualidad, el documento analizado por los equipos legales involucra un reclamo de 16,5 millones de dólares divididos en seis ítems, correspondientes a una fortuna global estimada en aproximadamente 70 millones de dólares.

El malestar en el círculo íntimo de la intérprete se habría originado a partir del marcado contraste en los estilos de vida de ambos hermanos. Según trascendió, el punto de mayor tensión ocurrió cuando la artista sufrió el rechazo de una extensión de su tarjeta de crédito al intentar realizar una compra personal. En paralelo, Francisco exhibe un elevado nivel de gastos.

Fran y Tini Stoessel. Archivo MDZ En sus redes sociales es habitual observar imágenes donde luce relojes marca Rolex, cuyos valores de mercado superan los 20 mil dólares, además de accesorios de firmas de lujo como Off-White y Balenciaga. Asimismo, registra frecuentes viajes internacionales, que incluyen vuelos en helicópteros privados sobre Nueva York, paseos por la zona de Shibuya en Tokio y estadías en destinos exclusivos como Ibiza, Roma y Miami.