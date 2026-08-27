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Jimena Barón

Jimena Barón mandó al frente a Emilia Attias en vivo y se vivió una gran tensión: "Ésta tiene..."

Barón apuró a Attias en Es mi sueño y la actriz le respondió mandándola al frente como una profesional.

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Emilia Attias y Lucas Bongiovanni hicieron vibrar el escenario de Es mi sueño antes del cómico cruce con Jimena Barón.

Emilia Attias y Lucas Bongiovanni hicieron vibrar el escenario de Es mi sueño antes del cómico cruce con Jimena Barón.

Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Emilia Attias protagonizó un divertido momento durante su participación en la segunda temporada de Es mi sueño. La actriz y cantante se presentó junto a Lucas Bongiovanni y ambos sorprendieron al jurado con una potente versión de Sweet Child O’ Mine, de Guns N' Roses, que dejó en evidencia la faceta más rockera de Emilia.

Luego de la presentación, El Puma Rodríguez quiso saber si ese género era uno de sus favoritos. "Emilia, te vi como un pez en el agua, en tu ambiente. ¿Sos rockera?", le preguntó el cantante. "Sí, me gusta", respondió la artista, pero su confesión provocó una inesperada intervención de Jimena Barón.

Esto fue lo que le dijo Jimena Barón a Emilia Attias en Es mi sueño

"Esta tiene el rock and roll encima", lanzó la jurado, asegurando que estaba a punto de decir exactamente lo mismo. Emilia no pudo contener la risa y le respondió con complicidad: "No se deschavan esas cosas, amiga".

Lejos de dejarlo ahí, Emilia Attias recordó la relación que mantiene con Barón y las noches que compartieron.

Barón acorraló a Attias al aire y la actriz le respondió revelando anécdotas de boliche que compartieron juntas.

Barón acorraló a Attias al aire y la actriz le respondió revelando anécdotas de boliche que compartieron juntas.

"He compartido muchas noches con vos, hasta abajo, allá con los shots. Llegaste al fondo de olla como una profesional. Hemos compartido mucho", rememoró la actriz.

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