"Molesta mucho": la furiosa reacción de Nicki Nicole tras las burlas y críticas por su rostro

Con total franqueza, la intérprete expuso el desgaste emocional que provoca el juzgamiento diario sobre su maquillaje y estilo.

Nicki Nicole respondió a las especulaciones sobre sus supuestos retoques estéticos. / Captura América TV

En pleno éxito como jurado de Popstars, Nicki Nicole decidió frenar la pelota y hablar de un tema que la persigue en plataformas digitales. La cantante argentina expresó su fastidio ante la insistencia de muchos usuarios por opinar constantemente sobre su aspecto físico y sus cambios de estilo.

Lejos de esquivar la controversia, la artista abrió su corazón durante una entrevista en el programa Desayuno Americano. Allí remarcó lo agotador que resulta estar bajo la lupa mediática por cualquier mínimo detalle visual.

Qué dijo Nicki Nicole sobre las críticas que recibe “Me causa gracia pero ya estoy harta, me critican todo”, confesó con total sinceridad al referirse al nivel de escrutinio que recibe diariamente. Explicó que simples variaciones en su rutina de belleza desatan absurdas especulaciones: “Me maquillo diferente, ‘ay no sé qué se hizo’, es como medio cansador”.

La artista defendió la libertad de cada persona para decidir sobre su cuerpo y su imagen. Instagram La rosarina, que días atrás ya había grabado un video irónico para desmentir el uso de bótox, puso el foco en la doble vara que afecta a las figuras públicas. “Molesta mucho y es sobre todo con la mujer. Me parece muy cansino porque cada uno con su cuerpo y con su cara hace lo que quiere”, subrayó.

La referente urbana cuestionó la presión estética desmedida que enfrentan las mujeres en la industria. Instagram En esa misma línea, remarcó la importancia de la autonomía individual por encima del juzgamiento ajeno. “Si yo mañana quiero estar impoluta y no mover ni un músculo, me parece fabuloso. Es una decisión propia”, sentenció con firmeza.