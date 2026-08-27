¡Fuego total! Julieta Poggio y Sofía Gonet encendieron Instagram con una picantísima sesión de fotos en lencería
En el marco del estreno de Popstars, las figuras del streaming sorprendieron con estética sensual y joyería de impacto.
Julieta Poggio y Sofía "La Reini" Gonet protagonizaron una impactante producción fotográfica que se volvió tendencia de inmediato. Las influencers desplegaron su costado más audaz en el marco del lanzamiento de Popstars, la apuesta de Telefe en la que ambas forman parte del ciclo de streaming.
No te la pierdas: la jugada sesión de fotos de Poggio y Gonet para Popstars
El concepto estético tomó como punto de partida la icónica sesión que Shakira y Rihanna realizaron en 2014 para el tema "Can’t Remember to Forget You". Poggio y Gonet recrearon la atmósfera con lencería negra, joyería llamativa y fondos oscuros.
En una de las tomas principales, Julieta vistió un body cavado con sectores de microtul translúcido, mientras que Sofía lució un corset con portaligas. La composición mantuvo encuadres idénticos al material original lanzado hace más de una década.
La apuesta incluyó también capturas en blanco y negro, donde ambas posan recostadas sobre una tela oscura con tacones altos y accesorios en primer plano, consolidando una imagen sofisticada y provocadora.
El proyecto sumó además un guiño a otro hito de la cultura pop: el beso entre Britney Spears y Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003. Para esa toma, Poggio lució un corset blanco de encaje con perlas y Gonet optó por un outfit oscuro y ajustado.
El estilismo de cada figura combinó collares de piedras, brazaletes dorados y anillos de gran tamaño. Este vestuario funcionó como el hilo conductor de una producción que generó miles de interacciones a pocos minutos de ver la luz.