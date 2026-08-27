El desgarrador mensaje de Natalia Oreiro tras la muerte de Rubén Rada

El destacado músico falleció a sus 83 años. La noticia fue dada a conocer por su familia este miércoles y Oreiro se pronunció al respecto.

Rubén Rada murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años, después de atravesar un delicado cuadro de salud. El músico uruguayo permanecía internado desde hacía aproximadamente un mes debido a una neumonía y las complicaciones derivadas de la enfermedad.

La noticia fue confirmada por su familia a través de la cuenta oficial de Instagram del artista, donde expresaron su profundo dolor por la pérdida y destacaron el trabajo del equipo médico que lo acompañó durante las últimas semanas.

El comunicado que compartió la familia del artista. Instagram Negrorada. La muerte del cantante ha generado una gran conmoción. Una de las artistas que lo despidió fue Natalia Oreiro, quien le dedicó en Instagram unas dulces palabras en su cuenta de Instagram.

"Botija de mi país, espero que seas feliz vistiendo de amor a tus hermanos. Botija reí, reí, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado. Botija de mi país si un día te recibís déjate embriagar por los tambores, sólo dejate llevar y nunca lo olvidarás, tu vida será siempre un candombe...", dice la primera parte de la publicación de la actriz, refiriéndose a la letra de la canción Botija de mi país de Rubén Rada.

La publicación que hizo la actriz tras la muerte del artista. Captura de pantalla Instagram Nataliaoreirosoy. Luego, la cantante expresó: "Querido Negro… no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay… como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente".