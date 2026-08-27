La traba económica que arruinó los planes de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul: "El padre le dijo que no"
Yanina Latorre reveló que la cantante tenía planes con el futbolista, pero Alejandro Stoessel se lo impidió.
El escándalo que envuelve a Tini Stoessel y a su familia sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Yanina Latorre. En su programa radial por El Observador, la conductora contó situaciones que, según aseguró, pudo conocer de primera mano y que dan cuenta del fuerte control que los padres de la cantante habrían ejercido sobre sus gastos.
"A mí me han contado que Tini cuando sale con los amigos no tiene para pagar el Uber o la comida porque no la habilitan y como es Tini todo se lo regalan o la invitan", contó la periodista.
"Lo que sí yo vi es que cada vez que ella usa su tarjeta a los padres les suena una alarma y ellos van haciendo como un seguimiento. Yo eso lo vi y estuve presente, que a mí cuando lo vi me horrorizó", aseguró la presentadora.
Pero, según Latorre, las diferencias entre la artista y sus padres no serían recientes. "Esta pelea no es de hoy: la pelea inició cuando ella estaba de novia por primera vez con Rodrigo De Paul, que en ella en ese momento se va a vivir a Madrid y se quiere comprar una casa a medias para vivir juntos y el padre le dijo que no, que por la hacienda, la AFIP", comentó la conductora.
"Ella no tenía efectivo en Madrid. También es raro que vivió hasta esa edad con los padres en San Isidro, le había construido como un departamentito al fondo... Pero flaco, dejala volar", lanzó Yanina Latorre.
Y concluyó: "Cuando se separó de Rodrigo fue la primera vez que empezó a pedir esto de la guita y la primera pelea con los padres fue que ellos le pusieron una terapeuta y ella eligió echarla y estaban indignados por eso (los padres). Tini con una terapeuta que consiguió en España se liberó, que la atendía por zoom".