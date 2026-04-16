Jimena Barón le pagará el viaje de egresados a un joven de 17 años que participó en Es mi sueño: "Andate a disfrutar"

En una noche que prometía ser una gala más de Es mi sueño, Jimena Barón pateó el tablero y protagonizó un gesto que ya es tendencia absoluta. La jurado no solo se dejó cautivar por el talento de un joven de 17 años, sino que, en una fuerte situación de empatía, decidió cambiarle la vida para siempre.

Jeremías Vespasiano, un chico de Chapadmalal con un porte que dejó a Jimena encandilada, pisó el escenario de Es mi sueño con la seguridad de un veterano. Vestido de gala tradicional, el joven interpretó una versión desgarradora de la Chacarera del Triste.

Jimena Barón le cumplirá un sueño a un participante de Es mi sueño.

La potencia de su voz rasgada no solo le valió las cuatro luces verdes de Abel Pintos, Joaquín Levinton y Carlos Baute, sino que generó un clima de primicia emocional. “Sos un bombonazo, Jeremías”, le disparó Barón apenas lo vio, pero lo mejor estaba por venir.

Jeremías Vespasiano, el joven de Chapadmalal que conquistó a Jimena Barón con su esencia folclórica.

Cuando llegó el momento de la devolución, la atmósfera cambió por completo. Jimena confesó que ella no terminó el quinto año y que casi se pierde su propio viaje de egresados. Al enterarse de que Jeremías había decidido no ir a Bariloche para dejar el dinero en su casa, la jurado estalló de amor.

es mi sueño, guido kaczka Guido Kaczka celebró el acto de generosidad que convirtió a la gala en una de las más recordadas del 2026. Captura / El Trece

“Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás?”, lanzó sin anestesia, provocando un escándalo de aplausos en el estudio. Guido Kaczka, visiblemente conmovido, tuvo que pedir doble ovación mientras Jimena corría a abrazar al joven que, entre lágrimas, no podía creer lo que estaba pasando.

“Seguí laburando y todo, pero andate a disfrutar”, le susurró la artista al oído, sellando un pacto que demuestra que, detrás de la figura mediática, La Cobra tiene un corazón de oro.