La artista en cuestión se encuentra en México y tras una fuerte ruptura mediática hace dos años, fue otra vez noticia: los detalles.

El mundo del espectáculo suma una nueva y sorpresiva separación. Se trata de una figura multifacética: canta, baila, actúa y hasta incursionó recientemente en el mundo del boxeo. Venía de protagonizar uno de los quiebres amorosos más escandalosos y polémicos del último tiempo, y cuando todo indicaba que había vuelto a apostar al amor junto a un colega, la historia llegó a final.

La bomba explotó en las últimas horas en SQP. Según revelaron en el panel, los rumores de crisis venían circulando en voz baja desde hace al menos un mes, pero la confirmación oficial llegó de la mano de los propios protagonistas, dejando a sus fanáticos sin palabras.

Las pistas del final y el contundente motivo Embed - Tras una escandalosa ruptura, una reconocida cantante se separó nuevamente y generó repercusión: quién es El primer indicio fuerte lo dio el joven músico y ahora exnovio, quien durante una reciente entrevista en un canal de streaming se mostró "medio seco y distante" al ser consultado por el estado de la relación. Ante esta luz de alerta, un cronista del ciclo televisivo decidió ir a la fuente directa y le escribió a la artista, quien actualmente se encuentra instalada en México por diversos compromisos laborales.

La respuesta de ella no dejó lugar a dobles interpretaciones: la relación está totalmente cerrada. ¿El motivo? Lejos de las clásicas excusas de "desgaste" o "incompatibilidad de agendas", la justificación fue directa al hueso. Según se detalló al aire, la ruptura se desencadenó porque a la cantante "no le gustaban las actitudes de él", confirmando que la separación fue pura y exclusivamente por "malas actitudes" de su pareja hacia ella.

Fin del misterio Florencia Vigna Foto: Instagram @florivigna Florencia Vigna, separada. Archivo MDZ La protagonista de este nuevo capítulo de desamor es, nada más y nada menos, que Florencia Vigna. Tras su mega mediática y conflictiva separación del actor Luciano Castro, la intérprete de Uy! había encontrado consuelo y un perfil más bajo en los brazos del músico Lauta. Sin embargo, este romance no logró superar la prueba del tiempo y la convivencia a distancia.