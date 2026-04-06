Un conocido cocinero de la televisión reveló el calvario que vivió con su expareja: "Violencia física y mental"

En Puro Show una conocida figura de la televisión contó el mal momento que vivió durante una relación amorosa.

En las últimas horas, un conocido cocinero causó una gran sorpresa luego de contar una historia muy impactante que vivió con una expareja. Se trata nada más y nada menos que de Rodrigo Cascón, quien supo formar parte del equipo de La Peña de Morfi.

Todo sucedió en el programa Puro Show(El Trece), donde contó su dura experiencia: "A mí me costó muchísimo soltarme y poder hablar cosas que me pasaron con mi primera relación", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "En mi primera relación, cuando yo aprendí lo que es el amor, me han fajado, yo he tenido que cubrir golpes de ella. Había violencia física y violencia mental, la mental era peor", subrayó el chef en el programa de El Trece.

El cocinero sorprendió a todos con su durísima historia Un conocido cocinero de la televisión reveló el calvario que vivió con su expareja: "Tuve que cubrir golpes" También destacó que logró salir de esa relación porque "me terminó metiendo los cuernos con dos amigos míos" y confirmó que decidió no denunciarla y que a los 22 años recién pudo contar el calvario que vivió con esta mujer que era tres años más grande que él.