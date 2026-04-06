Rodrigo Lussich hundió a Gran Hermano con un análisis demoledor: "Circo con..."

La nueva edición del reality de Telefe no está teniendo el éxito esperado y el conductor de Intrusos realizó una contundente publicación.

Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe con una "generación dorada" que prometía un rotundo éxito. Sin embargo el formato está siendo duramente criticado y el rating no está acompañando de forma positiva a Santiago del Moro y todo su equipo.

En medio de todo esto, Rodrigo Lussich realizó un análisis sorpresivo sobre el programa del canal de la familia y fue lapidario con el conductor: "Cómo arruinar un formato! 25 años de Gran Hermano Argentina. De Solita Silveyra diciendo "adelante mis valientes" a Andrea del Boca haciendo la autopsia de un inodoro en vivo".

"Tres conductores, doce ganadores, y un formato que pasó de ser televisión de verdad a ser un circo con WiFi", expresó en otra parte de la publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

El picante análisis de Rodrigo Lussich sobre Gran Hermano Captura de pantalla 2026-04-06 145139 Rodrigo Lussich criticó duramente a Santiago del Moro. Foto: Instagram / @rodrilussich. El conductor de Intrusos apuntó contra Santiago del Moro (actual conductor): "Del Moro, cuatro ediciones sin entender el formato. Llegó con experiencia de MasterChef y cara de galán... Le dieron GH y todavía busca el confesionario". Además, subrayó que "lo único que le importa son sus looks. Tiene 48 años y se viste como si tuviera 22".