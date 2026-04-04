Aseguran que desde Telefe tomarán una drástica decisión por el decepcionante rating de Gran Hermano

Las mediciones del popular reality no estarían convenciendo a la cúpula del canal de mayor audiencia, y ya habría un plan y reemplazo en marcha.

Gran Hermano (Telefe) atraviesa una nueva temporada en la pantalla chica argentina con números en el rating que no estarían a la altura de las expectativas, y Yanina Latorre aseguró que desde la cúpula del canal de las pelotas tomarán una drástica decisión respecto al futuro del reality.

Más allá de que Gran Hermano es el el programa más visto de la televisión abierta a nivel nacional, desde Telefe siguen con preocupación los números del ciclo que en los último días no ha logrado alcanzar la barrera de los 10 puntos de rating, marca que MasteChef Celebrity superaba habitualmente en su más reciente emisión.

De hecho, este viernes el especial de la noche de los ex de Gran Hermano promedió 8.0 puntos de rating. En tanto que el jueves, las mediciones desdobladas de las partes 1 y 2 del reality arrojaron medias de 9.7 y 8.7.

Gran Hermano y un futuro incierto por su inconvincente rating Gran Hermano - Portada (1) Gran Hermano enfrenta turbulencias en el rating. Foto: prensa Telefe. Si bien desde la producción de Gran Hermano están apelando a todos los golpes de efecto posibles para remontar el rating, el pronóstico no resulta demasiado alentador, y el ciclo que tenía previsto su final para fines de agosto o principios de septiembre, podría tener una resolución anticipada.