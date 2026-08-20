Yayo Guridi debutó en Es mi sueño y vivió un momento insólito con Jimena Barón: "Me están jodiendo"

El humorista debutó en la pista del certamen de El Trece y descolocó a la jurado, quien desconocía su curioso prontuario musical.

La segunda temporada de "Es mi sueño", edición famosos arrancó con todo por la pantalla de El Trece, y la mezcla de personalidades ya empezó a regalar momentos televisivos. En esta oportunidad, el gran protagonista de la noche fue Yayo Guridi, quien tras pisar el escenario se llevó una gran ovación del público y protagonizó un insólito momento con Jimena Barón.

Para su interpretación, decidió cantar el clásico Um Dia de Domingo, de Gal Costa y Michael Sullivan, acompañado de Sofía Arburua, una joven cordobesa de 21 años que deslumbró con su voz.

Finalmente, a la hora de las devoluciones previas a su performance, la autora de La Cobra tomó la palabra para darle una cálida bienvenida. “Buenas noches. Estamos con Joaco (Levinton), particularmente, porque somos muy fanáticos tuyos”, arrancó diciendo. Sin embargo, la actriz pecó de inocente al analizar la faceta artística del participante: “Estoy sorprendida con esto del canto y me da mucha curiosidad saber cómo es alguien que no canta...”.

El pasado que todos saben Fue en ese preciso instante cuando Joaquín Levinton la interrumpió para hacerle una aclaración fundamental: “Sí ha cantado”. Y es que para cualquier fanático de la televisión argentina, es imposible desligar a Yayo de la música. Desde sus cumbias con El Cuarteto Obrero, hasta sus hits en Peligro Sin Codificar, el cordobés tiene un largo historial de humor musical.

Al escuchar la acotación de Levinton, el resto de los compañeros del jurado empezó a enumerar, mitad en serio y mitad en broma, los "hitos" musicales de Guridi. Completamente descolocada ante la información que le estaban tirando, Jimena reaccionó sin filtro: “Bueno, entonces, ¿cómo estás acá después de haber cantado tanto?”.