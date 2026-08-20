Meimi: de jugar a ser artista a encontrar su identidad en la cumbia

Desde que tenía 10 años, Meimi sabía que la música dejaría de ser un juego para convertirse en su profesión. Hoy, después de encontrar una identidad atravesada por la cumbia tradicional, la cantante un nuevo capítulo con “Si No Sabe Querer”, una colaboración con Carmelo 49 que anticipa su próximo álbum.

“Creo que desde la panza”, respondió Meimi a la pregunta de MDZ sobre cuándo decidió dedicarse a la música. Antes de pensar en escenarios, discos o lanzamientos, la artista recuerda una infancia atravesada por disfraces y juegos en los que siempre terminaba interpretando algún personaje.

El punto de inflexión llegó a los 10 años. Su abuelo le hizo una pregunta que todavía recuerda: “¿Vos de verdad querés esto?”. Su respuesta fue afirmativa y encontró el acompañamiento de su familia para comenzar a formarse. “Tuve el privilegio y la suerte de tener una familia que me apoyó y me consiguió mi primera profesora de canto. A partir de ese momento empecé a estudiar y a perfeccionarme. Ahí tuve muy en claro que ya no era un juego y que quería realmente vivir de esto al ser adulta”, contó a esta periodista.

Su formación se extendió también a la actuación y la danza. En 2022 inició formalmente su carrera solista y comenzó un recorrido dentro de la escena tropical que incluyó presentaciones junto a referentes del género y artistas de otras escenas. Pero fue varios años después de aquella primera clase cuando terminó de identificar qué quería contar y, especialmente, cómo quería sonar .

Según contó la cantante, todo cambió hace aproximadamente dos años, durante la creación de Los Precios del Amor. El proyecto no solamente terminó de definir su propuesta musical, sino también una estética reconocible. “Ahí apareció la lágrima, apareció el vestido, apareció la Meimi de blanco, apareció el flequillo también. Los rulos ya los tenía, los traigo desde chica”, aseguró.

Meimi y Caramelo 49 presentaron "Si no sabe querer". Gentileza

La búsqueda tenía una premisa: regresar a las raíces de un género que atravesó generaciones en la Argentina. “Dije: ‘Vamos a hacer un álbum conceptual de cumbia, pero de cumbia tradicional, que una a toda la familia y que sea apta para todo público’”, explicó. El objetivo, agregó, era reivindicar aquella cumbia de los años 90' que forma parte de sus principales referencias.

En ese recorrido, durante 2025 publicó el EP La Heredera y posteriormente Los Precios del Amor, su primer álbum de estudio. Su crecimiento continuó en 2026, cuando “Sufrimos por Amor” permaneció durante 15 semanas consecutivas dentro del top 5 del ranking nacional de Bolivia hasta alcanzar el primer puesto. También fue elegida para abrir el show de Los Ángeles Azules en el Movistar Arena de Buenos Aires. Ahora, la cantante está lista para dar el siguiente paso.

"Si No Sabe Querer": una canción nacida entre charlas de amigos

“Si No Sabe Querer”, junto a Carmelo 49, es el primer adelanto de un nuevo álbum previsto para 2027. La canción gira alrededor del desamor, pero cambia el punto de vista: en lugar de concentrarse únicamente en una pareja, reproduce una conversación entre amigos. “Habla de una charla de amigos donde te ponés el mate una tarde y te empezás a contar tu historia”, explicó Meimi.

La inspiración, reconoce, tiene un componente autobiográfico. “En todos mis temas hablo del desamor que he transitado”, admite. En este caso, buscó recuperar aquellas conversaciones en las que amigos y amigas comparten experiencias, comparan heridas y terminan convirtiéndose en consejeros sentimentales.

Cómo nació la colaboración con Carmelo 49

La participación de Carmelo 49 no surgió una vez terminada la canción. Por el contrario, ambos construyeron el tema desde el comienzo. “A Carme me lo había mostrado mi productor, Kenel, y me voló la cabeza el artistazo que es”, recuerda Meimi. Primero comenzaron a comunicarse a través de las redes sociales y luego llegó el encuentro en el estudio.

Meimi y Caramelo 49. Gentileza

La conexión terminó convirtiéndose en una propuesta concreta: escribir juntos. “El tema lo escribimos juntos, fue de recontra cero”, explica. Cuando finalmente entraron al estudio, asegura, ambos coincidían sobre aquello que querían transmitir. “Su aporte desde el talento y desde la musicalidad hizo que ‘Si No Sabe Querer’ sea el tema que es hoy”.

El próximo disco de Meimi: colaboraciones y nuevos sonidos

El álbum llegará en 2027 y, según anticipa la cantante, tendrá una presencia importante de artistas invitados. La intención será conservar el eje que viene construyendo durante los últimos años, aunque sin quedar limitada a una única sonoridad. “Se vienen muchísimas más colaboraciones porque es un disco lleno de colaboraciones”, adelantó y concluyó: “Son sonidos que siguen reivindicando la cumbia tradicional, pero que exploran también sonidos latinoamericanos y regionales”.