Arrancó Es mi sueño, edición famosos y el Puma Rodríguez fue tajante con Guillermo Andino: "No te metas..."

La pantalla de El Trece inició este miércoles "Es mi sueño: edición famosos", o su segunda temporada. En su primera gala, Guillermo Andino y su compañera, Gisela Lepio, apostaron por un clásico internacional e interpretaron la canción Fly Me to the Moon, del compositor Bart Howard.

A la hora de las devoluciones, la performance de la pareja captó especialmente la atención de El Puma Rodríguez, quien quiso destacar las habilidades vocales del periodista. En primer lugar, el icónico cantante venezolano se deshizo en halagos para la compañera del conductor: “Gisela es una cantante extraordinaria, no hay que agregar absolutamente nada”.

Inmediatamente después, el jurado sorprendió a Andino con un tremendo elogio sobre su desempeño en el escenario: “Mira, Guillermo, si te quito todo lo que has hecho, para mí eres un cantante. Un tipo que afina y se desenvuelve así, para mí, es válido. Eso es el canto popular, una expresión del alma nada más”.

El insólito "freno" del Puma Lejos de quedarse sin palabras, Andino se mostró visiblemente entusiasmado por la devolución y quiso ir por más. Para demostrar su admiración por el artista, el conductor se animó a interpretar a capela un fragmento de uno de los grandes éxitos del Puma y lanzó: “La gente va llegando al baile”.

Sin embargo, el homenaje musical no salió como esperaba. Al escucharlo, el venezolano tuvo una reacción inmediata y lo frenó en seco. Entre risas, pero con una advertencia letal, el músico lo cortó de raíz: “No, no, tranquilo. No te metas por ahí”.