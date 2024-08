Meimi, la artista que "se conectó" con Gilda y que hace cumbia tropical

Luego del éxito del primer corte de su disco "Todo x Nada", con más de 3.000.000 de reproducciones en TikTok y más de 100.000 en Spotify, sumado al éxito "No Vuelvas Más", ahora Meimi presentó su tercer single al que tituló "Te acordarás de mi".

La cantautora argentina de música tropical Meimi llegó para revolucionar la escena. La joven artista ha pisado escenarios como Tecnópolis, La Rural y varios del interior de Buenos Aires, y ha compartido escenarios y teloneado a artistas reconocidos. En su corto camino pero de grandes pasos, fue encontrando su lugar en la escena tropical, posicionándola como la promesa de esta movida.

En diálogo con MDZ, Meimi contó cómo está viviendo esta etapa, además de revelar una particular conexión que ha tenido con Gilda, la reina de la cumbia tropical.

- Tenés un look muy parecido a Gilda...

- La realidad es que había una info del look y dio la casualidad que entré a un local, vi este monito divino y fue como ok, estaba para mí, me estaban llamando, Gilda me dijo ponételo y estaba justo toda la combinación. Le mandó el equipo "che, está completo". Encima es algo que es súper difícil porque es súper noventoso y es de una marca moderna. Gilda nos dijo "tomá, ándate a hacer tus notas conmigo".

El look de Gilda al que Meimi hace referencia.

- ¿Crees en eso?

- Sí creo, creo mucho. Desde que empezamos a profundizar con la cumbia clásica al 100%, desde que empezamos a reivindicar esos sonidos, porque hoy no hay un exponente femenino de este tipo de cumbia, de repente me empezaron a pasar cosas de mensajes. Van a decir que estoy re loca, pero me aparecían cosas de ella (haciendo referencia a Gilda) y no era algo que me venía sucediendo, ni que yo tenía una conexión, sí consumía Gilda, como lo consume cualquier otro, pero de repente hacía tal cosa, tema de Gilda, iba a tal lado, algo con Gilda, iba a hacer otra cosa, alguien me decía algo de Gilda y era como ¡Pará! ¿Qué está pasando?, hay una verdadera conexión. Fui a visitarla al cementerio después de que me empezó a pasar todo esto y justo me encuentro con un nene muy, muy fanático de ella y me dice "pedile porque ella es milagrosa". Fue como wow.

- ¿Le pediste?

- Sí, obvio. Ahí también empecé como a ver este fenómeno, me pasó que ver a ese nene de 11 años y que tenga ese fanatismo a esa edad, después de tantos años que Gilda ya no está físicamente, fue como wow, vamos investigar sobre ese fenómeno.

- ¿Escuchabas Gilda?

- Sí, no desde el fanatismo sino como uno escucha música, obviamente la cumbia, me pones un tema de Gilda, quién no lo baila, quién no se lo sabe. Pero también escuchaba a Los Palmeras, a Antonio Ríos, o sea de esa misma manera, no desde el fanatismo sino desde el gusto.

Meimi grabó el videoclip de Te acordarás de mí en Miami.

- Compartiste escenario con quizás el máximo referente de la cumbia, Pablito Lescano, ¿cómo fue eso?

- Hermoso, la verdad. Yo justo presentaba el primer tema que sacaba como solista y después tocaba Damas Gratis, yo estaba ahí en el escenario mirando, apreciando el show y en eso viene uno de los asistentes y me dice, "entrás". Vino y me preguntó qué tema sabía y fue el que se me vino a la cabeza.

- Ah, fue totalmente improvisado...

- Totalmente, de hecho yo entré sin retorno, porque fue como, entrá, y la verdad que re bien, súper agradecida. Siento que Pablo me dio una apertura de puertas y ese empujón que necesitaba.

- Ahora con tu música siento que las coreos, tu contenido en redes y todo es algo que te fluye natural...

- Soy así, no hay mucha vuelta, soy esto jajaja. La verdad que no hay nada forzado, desde chiquita lo hago, me levantaba, me disfrazaba, me ponía a bailar, a cantar, es mi esencia. Yo estoy con un grupo de amigos y me pongo a hacer payasadas.

- Varias de tus canciones hablan del desamor... ¿Has sufrido mucho por amor?

- Creo que todos sufrimos. No es necesario que te tengan que traicionar o hacerte infiel, desde la ruptura de un amor, por más que uno quiera o no quiera, el dejar o que te dejen, ya genera una situación dramática en la vida de uno.

Mirá la entrevista completa con Meimi