Qué hacer en Mendoza este finde: teatro, música, tango y actividades para toda la familia

Con la llegada del fin de semana , mendocinos y turistas tendrán una amplia oferta de actividades para disfrutar en distintos puntos del Gran Mendoza . La agenda incluye desde propuestas gratuitas hasta espectáculos de teatro y danza, ideales para compartir en familia, con amigos o en pareja.

Entre las actividades destacadas aparecen un taller abierto de tango y milonga, una muestra fotográfica vinculada al mundo del rock, obras teatrales, una gala aniversario de danza y eventos pensados especialmente para los más pequeños.

De 16 a 19, la Biblioteca Pública General San Martín será sede de un taller gratuito destinado a jóvenes y adultos interesados en aprender o perfeccionar sus conocimientos de tango y milonga. La propuesta está abierta tanto para principiantes como para quienes ya tienen experiencia y desean profundizar aspectos técnicos del baile, la musicalidad y la improvisación. Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad).

A las 17.30 se realizará una activación musical de la muestra "Live Music – Captura la pasión", de la fotógrafa Jimena Savelli. La exposición reúne imágenes de artistas internacionales como The Rolling Stones, Aerosmith, Metallica, Iggy Pop y Radiohead, y propone un recorrido visual por algunos de los momentos más emblemáticos del rock mundial. La intervención musical estará a cargo del grupo Igualitos. Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli (9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad). Entrada gratuita.

Charla sobre los soldados afrodescendientes del Ejército de los Andes

A las 19 se desarrollará la charla "Los soldados negros en el Ejército de los Andes", a cargo de Oriana Pelagatti, en el marco de la muestra "Mendoza Negra". Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano. Entrada gratuita.

Sábado 6 de junio

Una gala para celebrar 90 años de danza en Mendoza

La Escuela de Danzas Elina Molina Estrella celebrará sus nueve décadas de trayectoria con el estreno de "Filum, el hilo invisible de la danza". La propuesta recorrerá diferentes estilos, desde el ballet clásico hasta la danza contemporánea y española, en una producción especialmente diseñada para conmemorar la historia de una de las instituciones artísticas más importantes de Cuyo. Teatro Independencia. 21 horas. Entradas disponibles en Entradaweb.

Teatro: la historia oculta entre Dalí y García Lorca

También a las 21, el Espacio Cultural Julio Le Parc presentará "Mi amigo Loca", una obra documental inspirada en cartas, poemas y documentos históricos que reconstruyen el vínculo entre Salvador Dalí y Federico García Lorca. Sala Armando Tejada Gómez – Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas en Entradaweb.

Humor para cerrar la noche

A las 21.30, Daniel Quiroga subirá al escenario con "Cuentos infantiles para adultos", una propuesta que combina humor, ironía y situaciones cotidianas. Sala Tito Francia – Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas en Entradaweb.

Domingo 7 de junio

Una aventura teatral para toda la familia

Los más pequeños tendrán una cita con el teatro a las 17 con "Vikingos y las reliquias de Freya", una historia cargada de aventuras, valores familiares y desafíos épicos. Sala Vilma Rúpolo – Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas en Entradaweb.

Fotografía, música y arte en una misma propuesta

A las 19 se inaugurará "De la mano", una muestra de Ana Zalazar que une fotografía, música y recursos visuales inspirados en canciones del músico mendocino Lucho Aberastain. Espacio Cultural Julio Le Parc. Entrada gratuita.

Improvisación para cerrar el fin de semana

La agenda culminará a las 20 con una nueva presentación de la Liga Mendocina de la Improvisación, uno de los espectáculos teatrales más convocantes de la escena local. Sala Ernesto Suárez – Espacio Cultural Julio Le Parc. Entradas disponibles en Entradaweb.