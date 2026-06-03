Adrián Suar regresa al teatro con Sottovoce, una comedia que muestra la miseria familiar por el dinero

La fórmula exitosa de Adrián Suar -tanto en series, películas y teatro- es la comedia . En esta oportunidad, hablaremos sobre Sottovoce , su nuevo protagónico en El Nacional, calle Corrientes . Acompañado por un gran elenco - Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega -, la estelar obra muestra la forma en que la mesquindad y ambición personal, rompe con los vínculos más cercano. El ingridente principal es la energía puesta de los protagonistas a disposición de una frénetica historia.

Con dirección de Mariano Pensotti y producción general de Adrián Suar junto a Preludio, la obra mezcla humor, tensión y secretos familiares en una historia atravesada por el poder, la ambición y los vínculos personales. La trama sigue a Sebastián (Suar) y Claudio (Mirás) , dos primos y socios que están a punto de vender la empresa textil heredada de sus padres a un grupo norteamericano. Lo que parecía ser el día más feliz de sus vidas comienza a desmoronarse cuando surge una pelea por la división del dinero.

En medio del conflicto aparecen Lola (Carla Peterson) y Romina (Lorena Vega) , las parejas de ambos protagonistas, quienes también intervienen impulsadas por intereses propios. Mientras tanto, una fuerte tormenta amenaza con inundar la ciudad y funciona como telón de fondo para una noche cargada de tensión, revelaciones y situaciones desopilantes.

Así como existe -en el teatro- el género musical, con Suar, como ya dijimos, convive la capacidad de realizar comedias de forma serializada y con un resultado que asombra: siempre funciona. Es su As bajo la manga, sabe que lo hace y le sale. En esta ocasión, la situación no es diferente. Frénetico, gracioso y cautivador, hasta transmite esa emoción de desprecio hacia su personaje por lo ambicioso y "mala leche" con su primo (Mirás) y su círculo más cercano.

Carla Peterson, histrionica, nunca falla. Talento excepcional para la expresión, ritmo y cambio de personalidad constante, un ida y vuelta fascinante con un rol cautivador.

Fernán Mirán, a esta altura, uno de los mejores actores para el teatro que tiene este país, versátil, carismático, comprende los momentos y tiempos de una obra que no para un segundo y va a mil en velocidad. Talento puro y al servicio del espectáculo.

Otro de los puntos a destacar es Lorena Vega, afamada en la actualidad por su rol en la serie Envidiosa como Fernanda, la psicóloga. Las risas con sus frases, baile y actuación son constantes y el público lo agradece todo el tiempo.

Una escenográfia impresionante, desde la iluminación -Matías Sendón-, que colabora con la narrativa de la historia, hasta la puesta en escena, un trabajo formidable de Mariana Tirantte, que logra hacer llover en el escenario.

Sottovoce propone una mirada filosa sobre las relaciones humanas, los secretos y las apariencias, con escenas que combinan drama y comedia en partes iguales.