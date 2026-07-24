Salió a la luz quién sería la tercera en discordia que provocó la separación de Juana Viale y Yago Lange
En Primicias Ya, Santiago Sposato aportó un dato explosivo sobre la ruptura de Viale y Lange que sorprendió a todos.
El regreso de Juana Viale a la Argentina volvió a poner el foco en su reciente separación de Yago Lange. La conductora estuvo en España y, tras regresar al país, fue nuevamente consultada por el final de la relación, aunque prefirió no hacer declaraciones al respecto.
La ruptura se conoció hace cerca de un mes, cuando Pepe Ochoa dio a conocer la información en LAM. En aquel momento, trascendió que ambos habían decidido terminar porque sus tiempos, rutinas y proyectos personales ya no lograban coincidir. También se indicó que la separación había sido en buenos términos.
Con el correr de las semanas, sin embargo, comenzaron a circular otras versiones sobre el motivo de la separación. Primicias Ya informó que el distanciamiento podría haber ocurrido a raíz de una presunta infidelidad de Yago. Hasta entonces, no se conocían detalles concretos sobre lo sucedido ni sobre quién habría sido la tercera persona involucrada.
Ahora, una nueva versión sumó un dato inesperado al supuesto conflicto. Santiago Sposato fue quien dio a conocer esta versión y explicó: "Me aportan un dato de la tercera en discordia. Habría sido una de las mejores amigas de Juana. Ella se habría peleado inmediatamente con su amiga, y eso explicaría su humor en las últimas semanas".
"No conozco las circunstancias de cómo habría sucedido eso", sumó el periodista.
Así, la información quedó presentada como una versión que circula en el entorno de la conductora, aunque todavía no existen mayores precisiones sobre lo que habría ocurrido ni sobre la identidad de la persona involucrada.
La noticia también sorprendió a Damasia Ochoa, quien manifestó sus dudas al respecto: "Yo no tengo ni idea. Me sorprende. Me cuesta creer que haya sido de esa manera".