Salió a la luz quién sería la tercera en discordia que provocó la separación de Juana Viale y Yago Lange

En Primicias Ya, Santiago Sposato aportó un dato explosivo sobre la ruptura de Viale y Lange que sorprendió a todos.

El regreso de Juana Viale a la Argentina volvió a poner el foco en su reciente separación de Yago Lange. La conductora estuvo en España y, tras regresar al país, fue nuevamente consultada por el final de la relación, aunque prefirió no hacer declaraciones al respecto.

La ruptura se conoció hace cerca de un mes, cuando Pepe Ochoa dio a conocer la información en LAM. En aquel momento, trascendió que ambos habían decidido terminar porque sus tiempos, rutinas y proyectos personales ya no lograban coincidir. También se indicó que la separación había sido en buenos términos.

Fue a fines de 2022 cuando se empezó a rumorear que la conductora estaba saliendo con Lange. Con el correr de las semanas, sin embargo, comenzaron a circular otras versiones sobre el motivo de la separación. Primicias Ya informó que el distanciamiento podría haber ocurrido a raíz de una presunta infidelidad de Yago. Hasta entonces, no se conocían detalles concretos sobre lo sucedido ni sobre quién habría sido la tercera persona involucrada.

Ahora, una nueva versión sumó un dato inesperado al supuesto conflicto. Santiago Sposato fue quien dio a conocer esta versión y explicó: "Me aportan un dato de la tercera en discordia. Habría sido una de las mejores amigas de Juana. Ella se habría peleado inmediatamente con su amiga, y eso explicaría su humor en las últimas semanas".

Santiago Sposato dio en Primicias Ya más información sobre el tema. Captura de pantalla Youtube América TV. "No conozco las circunstancias de cómo habría sucedido eso", sumó el periodista.