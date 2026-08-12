Bad Gyal reveló que le gustaría colaborar con Duki: todo sobre el show de la española en Buenos Aires

La cantante española regresará al país en octubre y reveló con qué artista argentino le gustaría colaborar. Los detalles del show de Bad Gyal en Argentina.

Bad Gyal regresará a la Argentina para presentarse por primera vez en el Movistar Arena de Buenos Aires. La artista catalana llegará el próximo 14 de octubre en el marco de su Más Cara World Tour 2026, una gira internacional con la que presenta su segundo álbum de estudio, Más Cara.

El nuevo espectáculo fue diseñado para convertir en experiencia en vivo las 19 canciones que integran el disco. La propuesta incorpora una nueva escenografía, coreografías y una puesta en escena de gran despliegue estético, en una etapa que la propia cantante define como una de las más sofisticadas de su carrera.

Como si fuera poco, mientras se prepara para el show, la artista reveló que le gustaría colaborar con Duki. La posibilidad de un encuentro entre ambos artistas revolucionó a todos sus fanáticos, que ya esperan con entusiasmo la llegada de la cantante catalana al país.

Un álbum que cruza sonidos urbanos y caribeños Creado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España, Más Cara fusiona reggaetón, R&B, dancehall, merengue house y shatta jamaiquino, entre otros géneros. El resultado propone un sonido que combina influencias clásicas de la música urbana con una mirada contemporánea y global.

Bad Gyal en el Movistar Arena de Buenos Aires. Gentileza “Desde muy pequeña me he influenciado e inspirado en la música latina y caribeña, en las grandes divas afroamericanas”, explicó la artista, quien también destacó la importancia de la variedad de mujeres dentro de la música y de las diferentes perspectivas que pueden aportar.