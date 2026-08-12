Bad Gyal reveló que le gustaría colaborar con Duki: todo sobre el show de la española en Buenos Aires
La cantante española regresará al país en octubre y reveló con qué artista argentino le gustaría colaborar. Los detalles del show de Bad Gyal en Argentina.
Bad Gyal regresará a la Argentina para presentarse por primera vez en el Movistar Arena de Buenos Aires. La artista catalana llegará el próximo 14 de octubre en el marco de su Más Cara World Tour 2026, una gira internacional con la que presenta su segundo álbum de estudio, Más Cara.
El nuevo espectáculo fue diseñado para convertir en experiencia en vivo las 19 canciones que integran el disco. La propuesta incorpora una nueva escenografía, coreografías y una puesta en escena de gran despliegue estético, en una etapa que la propia cantante define como una de las más sofisticadas de su carrera.
Como si fuera poco, mientras se prepara para el show, la artista reveló que le gustaría colaborar con Duki. La posibilidad de un encuentro entre ambos artistas revolucionó a todos sus fanáticos, que ya esperan con entusiasmo la llegada de la cantante catalana al país.
Un álbum que cruza sonidos urbanos y caribeños
Creado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España, Más Cara fusiona reggaetón, R&B, dancehall, merengue house y shatta jamaiquino, entre otros géneros. El resultado propone un sonido que combina influencias clásicas de la música urbana con una mirada contemporánea y global.
“Desde muy pequeña me he influenciado e inspirado en la música latina y caribeña, en las grandes divas afroamericanas”, explicó la artista, quien también destacó la importancia de la variedad de mujeres dentro de la música y de las diferentes perspectivas que pueden aportar.
De Barcelona a una carrera internacional
Bad Gyal irrumpió en la escena en 2016 y rápidamente llamó la atención por su combinación de música dance latina y caribeña, sus letras y una estética vanguardista. La artista nació en Barcelona y comenzó a ganar notoriedad luego de publicar de manera independiente en YouTube una versión de “Work” de Rihanna interpretada en catalán.
Posteriormente lanzó los mixtapes Slow Wine (2016) y Worldwide Angel (2018), antes de ser incorporada por Universal Music Latino e Interscope Records. En 2021 publicó Warm Up, un EP que debutó en el Top 10 del ranking global de álbumes de Spotify y superó los 150 millones de reproducciones en plataformas digitales.
En 2022 fue reconocida como “Mejor Artista Española” en los MTV European Music Awards y al año siguiente agotó sus presentaciones en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid. Más tarde llegó “Chulo Pt. 2”, junto a Tokischa y Young Miko, uno de sus principales éxitos crossover. La canción abrió una nueva etapa que derivó en La Joia, su álbum debut de 15 canciones, con colaboraciones de Anitta, Tokischa, Young Miko, Myke Towers y Ñengo Flow, entre otros.
Todo sobre el show de Bad Gyal en Buenos Aires
El 14 de octubre, Bad Gyal llevará el universo de Más Cara al Movistar Arena para reencontrarse con el público argentino. La presentación permitirá recorrer las canciones de su nuevo álbum y distintas etapas de una trayectoria que la llevó a convertirse en una de las figuras de la escena urbana internacional.
Las entradas ya están disponibles a través de Movistar Arena.