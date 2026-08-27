Afirman que Tini Stoessel está negocionado con su padre en medio del escándalo: qué se sabe sobre el acuerdo
Marina Calabró y Luis Ventura aseguraron que Tini Stoessel mantiene una negociación con Alejandro tras la explosiva información que salió a la luz.
El escándalo familiar que tiene a Tini Stoessel y a su padre en el medio de la tormenta sigue dejando tela para cortar. Marina Calabró junto a Luis Ventura revelaron detalles del acuerdo que la artista está negociando con Alejandro y sorprendieron a todos los televidentes.
En Primicias Ya (América TV) revelaron finalmente el acuerdo que la cantante quiere que su padre firme. El mismo habla de autorizaciones bancarias, derechos de imagen, contratos, de activos y de cesión de marcas, según lo expresado por la periodista.
Los detalles del acuerdo que negocia Tini Stoessel con su padre
Posteriormente, detalló que en el acuerdo, Martina Stoessel busca que le cedan la participación de QTV, una empresa que está radicada en nuestro país y estaría a nombre justamente de Alejandro Stoessel. Por otro lado, propone una nueva estructura para marcas y derecho de imagen.
Respecto a las cuentas bancarias, Marina Calabró fue muy clara: "Tini quiere ella manejar sus cuentas, que nadie tenga acceso y pueda disponer de sus propios fondos y que las cuentas que estén a nombre de las empresas también las pueda manejar solamente ella".
Respecto a las cuentas bancarias, Marina Calabró fue muy clara: "Tini quiere ella manejar sus cuentas, que nadie tenga acceso y pueda disponer de sus propios fondos y que las cuentas que estén a nombre de las empresas también las pueda manejar solamente ella".
Santiago Sposato, panelista del programa, contó que Alejandro Stoessel ya se encuentra analizando este acuerdo junto a su equipo de trabajo y sostuvo que el mismo será aceptado, aunque el padre de la artista quiere seguir teniendo una participación.