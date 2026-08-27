Esteban Lamothe fulminó a Javier Milei y reveló lo que haría si se lo cruza: la fuerte declaración

Esteban Lamothe estuvo de visita en el streaming Bondi Live y allí no dudó en arremeter fuertemente contra el presidente.

Esteban Lamothe es uno de los actores que ha criticado públicamente a Javier Milei. El cruce más fuerte que ocurrió fue cuando el propio mandatario compartió una fake news donde el artista era el protagonista y que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

En el año 2024, el presidente subió un posteo donde aparecía el actor mostrando la palma de su mano y la frase "Basta, Milei". Esteban salió al cruce y publicó la verdadera imagen donde aparecía claramente otro escrito: "Raúl Esteban" argumentó que "la foto que circula con la leyenda en mi mano que dice 'basta Milei' está armada por alguien. Es falsa".

A dos años de este episodio, Lamothe visitó el streaming Bondi Live y allí dejó en claro que nunca Javier Milei le pidió disculpas: "No pide disculpas... Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados y a la gente que está triste. Está gobernado solo para la gente que tiene dinero".

Esteban Lamothe contra Javier Milei "El gobierno anterior fue un desastre y este tipo está porque estaban los otros antes. Ese caldo lo generaron los anteriores para que aparezca", sentenció Esteban Lamothe en charla con Santiago Riva Roy y Pepe Ochoa en "El Ejército de la Mañana".