Filtraron cómo está Tini Stoessel tras la polémica con Alejandro y su patrimonio: "Súper linda y sana"

La situación económica y societaria que rodea a Tini Stoessel continúa sumando aristas. Mientras la artista evalúa los próximos pasos legales respecto al patrimonio administrado históricamente por su padre, Alejandro Stoessel, la presión mediática comienza a hacer mella.

Según reveló Yanina Latorre en SQP (América TV), la intérprete no la está pasando bien frente a la enorme exposición pública y ha tomado la firme decisión de no hablar con la prensa. Sin embargo, una fuente de su círculo más íntimo rompió el hermetismo para detallar cómo afronta verdaderamente esta tormenta familiar.

"Una versión linda y sana" "Es un proceso muy doloroso para ella, todos la acompañamos y le damos nuestro punto de vista", confesó la fuente allegada. Pese a la profunda angustia que conlleva cuestionar los manejos económicos de su propio padre, el entorno aseguró que la estrella atraviesa una etapa de transformación personal sumamente reveladora. "Se siente libre, hace lo que quiere, proyecta, y eso la tiene en una versión súper linda y sana, y ella está convencida de que todo se va a acomodar", detalló el informante.

Al profundizar en las raíces emocionales de esta crisis, el análisis periodístico apuntó a la fuerte deuda moral que Tini siente hacia su exmánager. Según relataron en la mesa de debate, su desembarco en Disney fue fruto de una iniciativa del productor, quien grabó el piloto de un proyecto televisivo utilizándola a ella como actriz por una cuestión presupuestaria. Aunque la cadena internacional rechazó la idea original, el talento de la joven los cautivó, lo que derivó de manera directa en su incorporación al éxito mundial que fue Violetta.

Tini Stoessel. Archivo MDZ Esta génesis laboral marcó a fuego el vínculo económico de la familia, generando un contraste rotundo con los inicios de otras colegas contemporáneas como Lali Espósito. Mientras que Espósito forjó su carrera presentándose a castings impulsada por un genuino "hambre de progreso" y logrando que su madre separara las finanzas desde el inicio, Tini creció bajo la administración total de Alejandro, quien le cerró todos los negocios "desde que tiene uso de razón". En el análisis televisivo se remarcó que, si bien el productor no habría actuado de mala fe, esta dinámica perpetuó a la artista en el rol de "la nena de 15 que el papá la llevó a Violetta", demorando su autonomía financiera y generando el desfasaje patrimonial que hoy investigan sus abogados.