Yanina Latorre reveló un explosivo dato sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "No se van..."

Yanina Latorre sorprendió al contar una fuerte información que le llegó sobre el casamiento entre la cantante y el futbolista de Inter Miami.

Hace unas semanas, Tini Stoessel mostró en sus redes sociales que viajó a Francia para seguir planeando todo lo que tiene que ver con el casamiento con Rodrigo De Paul. Posteriormente a este viaje, explotó todo el escándalo y Yanina Latorre reveló un dato sobre la boda que sorprendió a todos.

La conductora de Sálvese Quien Pueda (canal América) decidió contar al aire un dato que le llegó y que cambia el panorama en medio del escándalo familiar que rodea a la artista y también a Alejandro Stoessel, su padre: "Hablé con alguien cercano al entorno de Tini, no de los Stoessel".

El fuerte dato que revelaron sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul "La persona con la que hablé me dice: 'Nunca se habló de un prenupcial porque ellos además no se van a casar por iglesias, ellos van a hacer una fiesta para coronar su amor'", expresó Yanina Latorre sobre el casamiento. También aclaró que aparentemente tampoco habría casamiento por civil.

Yanina Latorre sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: captura de video / América TV. "Esto es de primera mano... No hay boda por iglesia", expresó la conductora sobre la celebración que planean Rodrigo De Paul con Tini Stoessel. Esta información surge tras el rumor de un supuesto prenupcial que firmaría antes de la boda.

Los detalles de la relación entre Tini Stoessel y sus padres Yanina Latorre, además de sacar a la luz la información sobre la boda que se realizará a fin de año, contó detalles del problema entre Tini Stoessel y sus padres: "Si vos hablás con la parte de Alejandro, te dicen que él decidió correrse a un costado y, si hablás con la parte de Tini, te dicen que fue con este planteamiento de que quería seguir sola porque quiere crecer".