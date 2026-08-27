La impactante declaración de Tini Stoessel que salió a la luz en medio del escándalo con su padre

En el programa de Marina Calabró pasaron una fuerte declaración de Tini luego de que explotara la interna con Alejandro Stoessel.

Tini Stoessel es la protagonista del escándalo del momento que también tiene en la mira a Alejandro, padre de la cantante. En el programa Primicias Ya dieron a conocer detalles del acuerdo que están negociando ambos y además compartieron una declaración de ella que se viralizó.

En una nota del año 2017, cuando Tini estaba en pleno auge de su carrera artística, habló sobre cómo se manejaba con la economía. Las declaraciones que ella realizó en aquel año hoy toman una relevancia importante debido al contexto que la rodea.

"20 años, una súper carrera, fama, muy humilde... Qué valor le das al dinero vos", fue la pregunta que le realizó el periodista. Ante la consulta, Tini Stoessel habló sin filtro sobre cómo hacía para gestionar el dinero que ganaba.

La declaración de Tini Stoessel sobre su economía y el manejo de su padre "Soy un horror, soy muy colgada yo. Realmente hasta me olvido, porque le sigo pidiendo plata a mi papá para salir con mis amigas y para el peaje que a veces me cuelgo", expresó en aquella charla la pareja de Rodrigo De Paul.