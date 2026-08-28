Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos
Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.
Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.
Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:
¿Qué ver en los cines accesibles de Mendoza?
- La odisea: Del genio de Christopher Nolan adaptación del clásico poema de Homero. La historia sigue a Odiseo (Matt Damon), rey de Ítaca, en su tormentoso regreso a casa tras diez años de combate en la Guerra de Troya. Durante su travesía por el mar, Odiseo enfrenta peligros extremos, deidades y criaturas legendarias como el cíclope Polifemo. Mientras tanto, en su hogar, su fiel esposa Penélope y su hijo Telémaco resisten la presión de pretendientes que ocupan el palacio creyéndolo muerto. El filme explora las secuelas morales de la guerra y el doloroso intento por recuperar su hogar.
Funciones: viernes y sábado a las 14:.0 horas, domingo 18 horas.
Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)
Entradas: $6.000
- Dos pianos: Al regresar a Francia tras una larga ausencia, el pianista Mathias Vogler retoma el contacto con su mentora, Elena, para preparar un concierto. En un parque, el encuentro con un niño idéntico a él le conducirá a Claude, la mujer a la que una vez amó.
Funciones: viernes a las 18:30 horas.
Cine: Sala Azul de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Entradas: $3.500