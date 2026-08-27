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Viernes en Mendoza: los 3 planes imperdibles para exprimir el día al máximo

¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Todo lo recomendado para hacer este viernes en Mendoza. / Archivo MDZ

Todo lo recomendado para hacer este viernes en Mendoza. / Archivo MDZ

Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.

En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este viernes 31 de julio. Tomá nota y no te quedes en casa.

¿Qué hacer este viernes en Mendoza?

  • The Platters: ¡A pedido del público! Luego de su rotundo éxito con entradas agotadas en el Teatro Ópera y en Mendoza durante el mes de febrero, The Platters (Los Plateros) regresan en agosto con una gira nacional exclusiva. Bajo el liderazgo de Barry Smith y Charles McCaleb, esta formación internacional mantiene viva la mística y las armonías vocales que los llevaron al Rock & Roll Hall of Fame.

Horarios: 21:00 horas

Entradas: desde $45.000 en este link

Dónde: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad)

  • Proyección musicalizada de "Tiempos modernos": Bajo la batuta y arreglos orquestales del maestro Luis Gorelik, la Sinfónica revivirá el ambiente original del film con su proyección completa y en sincronía la música en vivo lo que en conjunto sumergirá al público en la era dorada del cine mudo.

Horarios: 20:30 horas

Entradas: $15.000 en este link

Dónde: Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad)

  • Cuentos infantiles para adultos: El espectáculo desarma los subtextos, mandatos sociales y miedos ocultos detrás de cada fábula, transformando la nostalgia de la niñez en un material de estudio perfecto para provocar carcajadas y, al mismo tiempo, sembrar algunas reflexiones compartidas.

Horarios: 21:00 horas

Entradas: $18.000 en este link

Dónde: Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

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