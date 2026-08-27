Viernes en Mendoza: los 3 planes imperdibles para exprimir el día al máximo
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este viernes 31 de julio. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este viernes en Mendoza?
- The Platters: ¡A pedido del público! Luego de su rotundo éxito con entradas agotadas en el Teatro Ópera y en Mendoza durante el mes de febrero, The Platters (Los Plateros) regresan en agosto con una gira nacional exclusiva. Bajo el liderazgo de Barry Smith y Charles McCaleb, esta formación internacional mantiene viva la mística y las armonías vocales que los llevaron al Rock & Roll Hall of Fame.
Horarios: 21:00 horas
Entradas: desde $45.000 en este link
Dónde: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad)
- Proyección musicalizada de "Tiempos modernos": Bajo la batuta y arreglos orquestales del maestro Luis Gorelik, la Sinfónica revivirá el ambiente original del film con su proyección completa y en sincronía la música en vivo lo que en conjunto sumergirá al público en la era dorada del cine mudo.
Horarios: 20:30 horas
Entradas: $15.000 en este link
Dónde: Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad)
- Cuentos infantiles para adultos: El espectáculo desarma los subtextos, mandatos sociales y miedos ocultos detrás de cada fábula, transformando la nostalgia de la niñez en un material de estudio perfecto para provocar carcajadas y, al mismo tiempo, sembrar algunas reflexiones compartidas.
Horarios: 21:00 horas
Entradas: $18.000 en este link
Dónde: Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)