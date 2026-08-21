Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos
Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.
Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.
Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:
- Canelones: Con las actuaciones estelares de Verónica Llinás y Darío Barassi, la película garantiza risas incómodas, tensión y diversión absoluta. Canelones es una hilarante comedia negra argentina basada en hechos reales. La trama arranca en los ochenta, cuando dos adolescentes desatados juegan a realizar absurdas e inocentes bromas telefónicas. Sin embargo, tres décadas después, el pasado regresa con sed de venganza: un hombre decide secuestrar a Chichita, la madre del célebre escritor Hernán Casciari, para cobrar aquella vieja travesura juvenil. Dirigida por Christian Basilis, esta desopilante odisea nocturna convierte un dramático secuestro en un divertido y disparatado juego de humor oscuro.
Funciones: domingo 23 las 21:30 horas.
Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)
Entradas: $3.600
- La odisea: Tras la caída de Troya, el rey de Ítaca, Odiseo (Matt Damon), emprende el viaje de regreso por el mar Mediterráneo junto a su tripulación. El viaje se convierte en un calvario de diez años donde enfrentan a criaturas míticas como el cíclope Polifemo, las sirenas y la deidad Circe.
Funciones: viernes 21 a las 18:00 horas, sábado 22 a las 20:30 horas y domingo 23 a las 18:00 horas.
Cine: Sala Azul de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Entradas: $3.500