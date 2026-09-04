Operaron de urgencia a Alejandro Stoessel por fuertes dolores y le colocaron un stent: "Lo tiene muy mal"

Luego de acudir a la guardia por una molestia previa, los profesionales decidieron intervenir al empresario para estabilizarlo.

En medio de la tirante relación que mantiene con su hija Tini Stoessel por la administración de su patrimonio, la salud de Alejandro Stoessel volvió a generar enorme preocupación. En las últimas horas, el productor debió ser operado para colocarle un stent tras sufrir un deterioro en su cuadro.

El cuadro médico del productor empeoró en medio del distanciamiento con su hija Tini. Archivo MDZ El empresario ya había acudido días atrás a la guardia del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro tras regresar de un viaje a Cariló con un malestar físico. Si bien en un primer momento recibió el alta tras permanecer bajo observación junto a su hijo Francisco, su estado general no evolucionó como se esperaba.

Qué pasa con la salud de Alejandro Stoessel La confirmación de la cirugía llegó a través de la pantalla de América TV. “En este contexto, hoy operaron a Alejandro. No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor”, detalló Pepe Ochoa en LAM.

El periodista remarcó además el impacto psicológico que provoca el distanciamiento con la cantante en su salud. “Toda esta situación lo tiene muy mal”, enfatizó sobre el nivel de estrés que atraviesa el entorno del productor.

Por su parte, Yanina Latorre explicó en SQP los detalles de la afección que padece el empresario desde hace tiempo. La comunicadora señaló que Stoessel presenta una enfermedad de base que altera sus valores sanguíneos y genera molestias abdominales.