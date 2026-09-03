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Tini Stoessel

Se filtraron los gastos millonarios que la familia de Tini Stoessel tuvo en ¡un solo mes!: caprichos de lujo y más

El resumen de tarjetas atribuidas a los padres de Tini Stoessel y su hermano encendió el debate por las cifras en plena interna familiar.

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Pepe Ochoa detalló la lista de compras millonarias atribuidas a los familiares de la cantante. / Archivo MDZ

Pepe Ochoa detalló la lista de compras millonarias atribuidas a los familiares de la cantante. / Archivo MDZ

La disputa económica y patrimonial que enfrenta a Tini Stoessel con sus allegados sumó datos concretos sobre el manejo del dinero familiar. En la emisión de LAM, el periodista Pepe Ochoa expuso un informe detallado con compras realizadas durante el último mes por su entorno directo.

Según la documentación exhibida en el programa de América TV, el monto total relevado entre los movimientos de Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Fran Stoessel roza los 30 millones de pesos.

En qué se gastaron tantos millones los padres y hermano de Tini

El desglose comenzó con el hermano de la artista, a quien le atribuyeron un resumen con tecnología de alto rendimiento: una notebook gamer de 4.410.396 pesos acompañada por un mouse pad de 20 mil pesos.

En el caso del padre de la cantante, el informe detalló un pago de 773.690 pesos a una billetera virtual, cuatro luces para pileta enviadas a Pinamar por 1.049.494 pesos, grifería para baño por 993.477 pesos y un tensiómetro de 100 mil pesos.

El resumen incluy&oacute; grifer&iacute;as, iluminaci&oacute;n de exterior y art&iacute;culos de confort para el ba&ntilde;o.

El resumen incluyó griferías, iluminación de exterior y artículos de confort para el baño.

Sin embargo, los ítems más llamativos aparecieron en el resumen de su madre. La nómina incluyó un bidet inteligente de 140 mil pesos —del cual precisaron que “no solo te lava, sino que te seca”—, una rizadora automática de 130 mil pesos, un espejo led de 234 mil pesos y un ventilador de diseño cotizado en 3.222.097,77 pesos.

La adquisici&oacute;n de dos carteras de una reconocida firma internacional cerr&oacute; la n&oacute;mina de gastos.

La adquisición de dos carteras de una reconocida firma internacional cerró la nómina de gastos.

El cierre del informe estuvo centrado en el terreno de la moda. Ochoa aseguró que Muzlera adquirió dos carteras Birkin de Hermès en tres cuotas por 600 mil pesos cada una en un showroom.

“Mientras Tini no se puede comprar la original, ella se compra estas dos”, ironizó el panelista al concluir la presentación del documento que vuelve a colocar las finanzas del clan en el centro de la escena.

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