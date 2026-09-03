Se filtraron los gastos millonarios que la familia de Tini Stoessel tuvo en ¡un solo mes!: caprichos de lujo y más

El resumen de tarjetas atribuidas a los padres de Tini Stoessel y su hermano encendió el debate por las cifras en plena interna familiar.

Pepe Ochoa detalló la lista de compras millonarias atribuidas a los familiares de la cantante. / Archivo MDZ

La disputa económica y patrimonial que enfrenta a Tini Stoessel con sus allegados sumó datos concretos sobre el manejo del dinero familiar. En la emisión de LAM, el periodista Pepe Ochoa expuso un informe detallado con compras realizadas durante el último mes por su entorno directo.

Según la documentación exhibida en el programa de América TV, el monto total relevado entre los movimientos de Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Fran Stoessel roza los 30 millones de pesos.

En qué se gastaron tantos millones los padres y hermano de Tini El desglose comenzó con el hermano de la artista, a quien le atribuyeron un resumen con tecnología de alto rendimiento: una notebook gamer de 4.410.396 pesos acompañada por un mouse pad de 20 mil pesos.

En el caso del padre de la cantante, el informe detalló un pago de 773.690 pesos a una billetera virtual, cuatro luces para pileta enviadas a Pinamar por 1.049.494 pesos, grifería para baño por 993.477 pesos y un tensiómetro de 100 mil pesos.

El resumen incluyó griferías, iluminación de exterior y artículos de confort para el baño. Captura LAM Sin embargo, los ítems más llamativos aparecieron en el resumen de su madre. La nómina incluyó un bidet inteligente de 140 mil pesos —del cual precisaron que “no solo te lava, sino que te seca”—, una rizadora automática de 130 mil pesos, un espejo led de 234 mil pesos y un ventilador de diseño cotizado en 3.222.097,77 pesos.