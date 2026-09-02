Jorge Rial apuntó contra Rodrigo De Paul en medio de la interna familiar de Tini Stoessel

El conductor de C5N decidió opinar sin filtro sobre la polémica del momento y apuntó contra el jugador de Inter Miami.

Jorge Rial se metió en la polémica que tiene a la propia Tini Stoessel y a su familia como protagonistas. El conductor de C5N fue contundente al opinar al respecto y llamativamente apuntó contra Rodrigo De Paul, con quien la artista se va a casar a fin de año, y sorprendió a todos con su declaración.

"Lo leo por arriba, que Alejandro tendría el control absoluto de la guita de Tini", comenzó diciendo el conductor de Argenzuela en una entrevista que brindó para LAM, programa conducido por Ángel de Brito y que sale al aire en canal América.

También se refirió exclusivamente al enfrentamiento que tiene Tini Stoessel con Alejandro y fue muy claro al respecto: "No me gustan ese tipo de relaciones donde le meten a tu papá o a tu hijo. Espero que se arregle", sentenció Jorge Rial y luego sorprendió con su pensamiento respecto al rol que juega Rodrigo De Paul en todo este escándalo que explotó hace algunas semanas.

Jorge Rial contra Rodrigo De Paul "Creo que De Paul tuvo mucho que ver... Está claro que un día le dijo: ‘Nena, la guita, la guita, la guita’. Le llenó la cabeza y fue por eso. No sé cómo sigue la cosa", expresó el periodista sobre la teoría que tiene él respecto al escándalo del momento en la farándula.