Una conocida periodista apuntó contra Julia Mengolini tras sus dichos sobre Lionel Messi

Julia Mengolini fue tajante respecto al futbolista luego de que anunció el retiro del seleccionado y una periodista la cruzó fuertemente.

Julia Mengolini volvió a quedar en el foco de la polémica luego de las declaraciones que realizó en su programa sobre la carta que Lionel Messi escribió. Todo esto se dio luego de que el jugador de Inter Miami anunció que no va a seguir vistiendo la camiseta y la cinta de capitán del seleccionado argentino.

Todo sucedió en el programa de streaming Segurola y Habana, que sale al aire por FuttuRock. Allí la periodista interrumpió a sus compañeros que estaban hablando sobre la emoción que causó el anuncio y se despachó con unas declaraciones que sorprendieron a todos.

"Hay algo que a mí me llama la atención, a ver explícamelo vos. ¿Por qué tanto dolor?", comenzó diciendo. Sus compañeros le preguntaron si se refería al dolor de la gente y ella destacó que se refería al dolor de Lionel Messi: "No, no, no, de Messi. Porque... era predecible, estaba en edad, lo entregó todo, todos sentíamos que había sido el último Mundial".

Mariana Brey, la periodista que cruzó a Julia Mengolini por sus declaraciones sobre la despedida de Messi Mariana Brey, conocida periodista y panelista de Telefe, no dudó en cruzarla y fue tajante: "No vi lo que dijo Mengolini. Sé lo que dijo Messi, sé cómo se despidió y sé la grandeza que tuvo para hacerlo y para saber cuándo se está a tiempo, que es lo que él reflejó en esa carta. Me parece que era una despedida predecible".