Julia Mengolini defenestró a Virginia Gallardo por su candidatura: "Viene a pudrirla, es..."

La periodista fue consultada en un móvil de Intrusos por la candidatura de la actriz y fue contundente al respecto.

Hace pocos días, se conoció que Virginia Gallardo será candidata a diputada nacional por Corrientes, en la lista de La Libertad Avanza. Muchos, no se tomaron bien la candidatura de la actriz y fue duramente criticada. No obstante, Gallardo se defendió en Mujeres Argentinas.

"¿A quién hice daño yo? No paro de trabajar, hice de todo, estoy dejando todo de mí para dar todo de mí. Quiero un país mejor por mi hija y para todos nuestros hijos. Yo tengo todo para perder. Yo soy la misma chica de toda la vida: voy al supermercado, compro chipa en el mismo lugar, salgo a caminar a la costanera, vivo en la casa en la que nací", expresó en el programa de Eltrece.

Virginia Gallardo en Mujeres Argentinas 2 Virginia Gallardo dejó de ser parte del panel de Mujeres Argentinas para dedicarse a la política.

"Todo me da miedo. Pero yo estoy con los mismos valores de siempre. Dicen que pedí plata, me mandan a estudiar… realmente me sorprende el pensamiento de la gente. Dicen que entro a chorearle al Estado, que soy una ñoqui… solo tengo buenas intenciones", añadió en aquella nota.

Pero las críticas parecen no cesar y ahora fue Julia Mengolini quien opinó al respecto. La periodista fue entrevistada por Dolores Villalba para Intrusos y sentenció: "La Libertad Avanza o los partidos de ultraderecha no vienen a dar una discusión política, vienen a contaminarla".