Tras ser internada de urgencia, la actriz que interpreta a la Chilindrina llevó tranquilidad a sus fans
Luego de una preocupante situación de salud, la artista que interpreta a la Chilindrina pasó por una reciente internación y se expresó en redes sociales.
La intérprete mexicana María Antonieta de las Nieves, amada y célebre a escala global por su personaje de La Chilindrina en el exitoso programa humorístico El Chavo del 8, ha causado alarma y preocupación dentro entre sus seguidores y fans al conocerse públicamente su reciente internación. Este episodio se produjo inmediatamente después de que la artista concluyera una serie de compromisos profesionales en Perú.
De acuerdo con publicaciones realizadas en sus perfiles oficiales, la actriz de 78 años manifestó que sufrió un severo cuadro de deshidratación, lo que a su vez provocó un descenso crítico en sus niveles de sodio. Este evento adverso tuvo lugar en el transcurso de su estadía en territorio peruano, interrumpiendo abruptamente sus actividades.
Te Podría Interesar
Cabe destacar que en su historial clínico previo se encuentra un diagnóstico de fibromialgia, una afección de largo plazo que genera malestar persistente, agotamiento extremo, rigidez, trastornos del sueño y problemas de memoria.
La Chilindrina se expresó en su cuenta de Instagram tras su internación
El motivo del ingreso hospitalario, ocurrido el 20 de agosto, habría sido una urgencia. No obstante, trascendió que su evolución ha sido favorable y en la actualidad proseguiría con su convalecencia de manera domiciliaria, con un estado general ya estabilizado. Una allegada a la dinámica familiar relató para la revista TVNotas que la tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia porque “aparentemente, le dio una crisis de ansiedad”.
Para serenar a los admiradores, Verónica Fernández, hija de la actriz que interpreta a la Chilindrina , ofreció un parte alentador, asegurando que su madre se halla en observación pero desde la tranquilidad de su hogar. Pese a estas declaraciones reconfortantes, un informante anónimo aportó una visión menos alentadora, sugiriendo que los padecimientos estarían vinculados a la ansiedad y el agobio por su exigente agenda laboral, agregando que además presentaba complicaciones para hablar y deglutir, luciendo “más flaquita y ojerosa”.