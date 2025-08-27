Jimena Barón compartió un momento familiar de mucha emoción al hacerle una conmovedora propuesta a su niñera

En un gesto que destaca el valor de los vínculos que trascienden lo familiar, Jimena Barón compartió una grabación profundamente emotiva en la que le revela a Mari, la mujer que cuidó a su hijo Momo en su infancia, que la eligió para ser la madrina de Arturo, su hijo recién nacido. El momento, capturado con ternura, conmovió a sus seguidores.

La publicación, difundida a través de su perfil en redes sociales , alcanzó una viralización inmediata. La repercusión fue masiva, colmándose de apoyos y mensajes afectuosos que celebraron la significativa decisión tomada por la cantante.

Para lograr la sorpresa, la actriz utilizó una ingeniosa estratagema. Apelando a la complicidad de Momo y bajo el pretexto de estar filmando un contenido comercial, inició una conversación sobre la próxima ceremonia del bautismo. Le pidió entonces a Mari que le explicara a su hijo el significado profundo de ese rol.

“A mí me dijeron que la madrina es la persona, que si le llega a pasar algo a tu mamá, la madrina cuida al hijo como si fuera suyo”, explicó Mari momentos antes de enterarse de que Jimena la nombró a ella como madrina.

La respuesta genuina de sorpresa y la emoción incontenible que siguió al descubrir la verdad fueron suficientes para emocionar hasta las lágrimas a los millones de usuarios que presenciaron la escena.

Acompañando el video, Barón redactó un sentido homenaje dirigido a esta figura crucial en su vida: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida”

"Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto", cerró. Con estas palabras, la artista selló un testimonio de confianza y cariño forjado a lo largo de más de tres décadas.