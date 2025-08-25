La confesión íntima de Jimena Barón que dejó expuesto a Daniel Osvaldo

El contraste con Daniel Osvaldo fue inevitable y dejó en evidencia lo que Jimena Barón considera fundamental en una pareja.

Jimena Barón compartió un mensaje con tanta claridad que no dejó espacio a dudas y expuso un costado íntimo dirigido a Daniel Osvaldo. Su relato giró en torno a Momo, su hijo, quien asistió a su primera fiesta y le despertó sentimientos profundos al verla enfrentarse a esta nueva etapa de la adolescencia.

Jimena Barón fue sincera e irónica La actriz explicó que su hijo eligió pantalones y zapatillas que eran de ella, lo que le pareció un gesto encantador que la unió aún más a ese momento. Relató entre risas y emoción que, aunque él estaba dando un paso hacia la independencia, ella seguía sintiéndose parte de ese proceso gracias a esos detalles. En sus palabras quedó expuesto un cariño genuino que muchos padres identifican como un puente entre la niñez y el crecimiento.

Jimena Barón. Foto: Instagram @jmena. Jimena Barón. Foto: Instagram @jmena. La cantante habló también sobre cómo imagina los próximos años, con viajes de egresados, reuniones entre amigos y experiencias típicas de la adolescencia que, según dijo, traen tanto ilusión como cierto temor. Reconoció que su deseo es acompañar a su hijo sin congelarse frente a actitudes propias de esa edad, recordando que ella misma vivió situaciones parecidas. Esa sinceridad la volvió aún más cercana para quienes la siguen en redes.

Jimena Barón recordó su traumática primera cita con su novio, Matías Palleiro La pareja cumplió 3 años de relación Foto: @jmena Jimena Barón recordó su traumática primera cita con su novio, Matías Palleiro La pareja cumplió 3 años de relación Foto: @jmena En medio de esta reflexión se filtró un mensaje dirigido a su ex, Daniel Osvaldo, con quien tuvo una relación cargada de idas y vueltas. “Ya no estoy sola y eso en mi caso es un alivio”, expresó, dejando claro que su maternidad en solitario le dio fuerza, pero también desgaste. Fue una frase contundente que reflejó lo mucho que cargó sobre sus hombros cuando él estuvo ausente en la crianza.