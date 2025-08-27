Elizabeth Vernaci destrozó a En el Barro, el spin-off de El Marginal: "Es una..."

La serie es tendencia en Netflix pero a la "Negra" Vernaci no le gustó para nada y compartió una durísima opinión.

En el Barro es una de las series más vistas de Netflix en Argentina y además es tendencia en las diferentes redes sociales. Sin embargo, la producción audiovisual que tiene en el elenco a la ya fallecida Alejandra Locomotora Oliveras recibió críticas debido al contenido y una de las que opinó fue Elizabeth Vernaci.

En declaraciones radiales, la conductora se mostró molesta con la creación de Sebastián Ortega y no se guardó nada: "Es un embole. Una porno para pajeros, para imaginar que la cárcel es eso, hacer una porno con minas en tetas", comenzó diciendo.

Luego, Vernaci agregó: "No llegué a terminar el primer capítulo. Le di una oportunidad y quizás le dé otra dentro de un tiempo". Respecto al contenido subido de tono que se muestra en diferentes partes de los capítulos, la "Negra" fue contundente: "Me pareció hecha para varones, como si fuera una porno".

Video: La Negra Vernaci destrozó a la serie En el Barro Elizabeth Vernaci destrozó a En el Barro, el spin-off de El Marginal

"No me parece que el relato sea real, aunque está bien que sea una ficción. Pienso en El Marginal o las maravillas que siempre hizo Sebastián Ortega, me pareció que se queda en la superficie", subrayó la periodista en su programa de radio. Pero esto no terminó allí y en la última parte del análisis fue tajante.