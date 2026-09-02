La miniserie de solo 4 capítulos en Netflix que combina suspenso erótico con drama psicológico y podés ver en un día

El catálogo del servicio de streaming suma una alternativa ideal para quienes buscan una maratón corta pero llena de tensión.

Richard Armitage encarna a un reconocido médico que arriesga su carrera y su entorno familiar. / Netflix

Netflix renovó las preferencias de sus usuarios con el estreno de Obsesión, una producción británica diseñada para maratonear en pocas horas. La propuesta reúne apenas cuatro capítulos, logrando concentrar una alta dosis de suspenso en un formato breve y directo.

De qué va la serie Obsesión La historia evita los recursos tradicionales del género policial y centra su atractivo en el drama psicológico. A través de conflictos cotidianos, la trama expone cómo las decisiones impulsivas pueden desarticular una estructura familiar en cuestión de días.

Charlie Murphy interpreta a Anna Barton, el personaje que desencadena el dilema principal del relato. Netflix El personaje principal es William Farrow, interpretado por Richard Armitage. Se trata de un cirujano de gran reputación en Londres, cuya rutina parece ordenada y sin sobresaltos, hasta que irrumpe en su vida Anna Barton, encarnada por Charlie Murphy.

La miniserie británica consta de cuatro capítulos ideales para completar en un solo día. Netflix El conflicto se desencadena porque la joven no es una desconocida casual, sino la prometida de su hijo, Jay Farrow. A partir de esa reunión, se genera una atracción oculta que pone en riesgo el estatus del médico.

Según la síntesis oficial de Netflix: "El romance entre un respetado cirujano londinense y la prometida de su hijo se convierte en una obsesión erótica que amenaza con cambiar sus vidas".