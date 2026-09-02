La miniserie de Netflix sobre brujas que tiene solo 6 capítulos y es perfecta para maratón

Una adolescente es acusada de brujería en la Italia del siglo XVII y descubre un mundo sobrenatural en esta miniserie de Netflix de seis episodios.

Netflix tiene en su catálogo producciones de distintos países y géneros, entre ellas Luna Nera, una miniserie italiana estrenada en 2020. La ficción combina drama, fantasía, romance y elementos de thriller. Su historia transcurre en la Italia del siglo XVII y gira alrededor de un grupo de mujeres acusadas de practicar brujería.

La protagonista es Ade, una adolescente que ayuda a su abuela durante un parto. Después de un hecho que despierta sospechas, ambas son acusadas de brujería y perseguidas. Ade termina descubriendo un mundo desconocido para ella y se acerca a una familia de mujeres con poderes sobrenaturales.

El conflicto también está relacionado con Pietro, el joven de quien Ade está enamorada. El padre de él lidera a los Benandanti, un grupo dedicado a perseguir a quienes considera brujas. A medida que avanza la historia, Pietro queda dividido entre su relación con Ade y la causa de su padre.

Luna Nera es una miniserie italiana de Netflix sobre brujería que mezcla romance y fantasía NETFLIX Luna Nera tiene una temporada de seis episodios. Los capítulos duran entre 40 y 56 minutos, por lo que puede verse de un tirón. Es perfecta para una maratón. La producción fue creada por Francesca Manieri, Laura Paolucci y Tiziana Triana. La dirección estuvo a cargo de Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli y Paola Randi. Fue estrenada en Netflix el 31 de enero de 2020.

El reparto está encabezado por Antonia Fotaras, quien interpreta a Ade, y Giorgio Belli, en el papel de Pietro. También participan Manuela Mandracchia, Roberto De Francesco, Federica Fracassi, Lucrezia Guidone, Giada Gagliardi, Giandomenico Cupaiuolo y Gloria Carovana.