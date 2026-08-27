Chapa, tejas y losa de hormigón tienen ventajas y diferencias. Precio, peso, aislación, mantenimiento y proyecto son claves para elegir el techo adecuado.

Elegir el techo es una de las decisiones importantes al construir una casa. No solo define parte del aspecto de la vivienda. También influye en la temperatura interior, la protección frente a la lluvia y la durabilidad de la construcción. Entre las opciones más utilizadas aparecen la chapa, las tejas y la losa de hormigón.

No existe una alternativa que sea mejor para todas las viviendas. Antes de decidir, es necesario tener en cuenta las características del proyecto, el clima de la zona, el presupuesto disponible y el mantenimiento que se está dispuesto a realizar con el paso del tiempo.

Los techos de chapa se destacan por ser livianos y rápidos de instalar. Además, necesitan una estructura menos pesada y suelen representar una opción más económica. Su principal punto a considerar es la aislación. Para obtener un buen resultado, necesitan contar con un adecuado aislamiento térmico y acústico.

Chapa, tejas o losa: qué techo conviene más para una casa Pixabay Las tejas ofrecen una estética más tradicional y tienen un buen comportamiento frente a distintas condiciones climáticas. Sin embargo, pesan más que la chapa y requieren una estructura preparada para soportarlas. También pueden necesitar reemplazos puntuales con el tiempo y tienen mayor riesgo de romperse.

Otra alternativa es la losa de hormigón armado. Se trata de una cubierta sólida y resistente que puede permitir el uso de la parte superior como terraza, siempre que haya sido diseñada para ese objetivo. A cambio, es más pesada y suele tener un costo mayor. También necesita una correcta impermeabilización y aislación.