Por qué recomiendan poner sal gruesa en la base del inodoro y cómo aplicar este truco

Colocar sal gruesa alrededor del inodoro es un truco que se ha vuelto a viralizar en redes sociales como un hábito complementario para el mantenimiento del hogar. Este método funciona como un recurso práctico para combatir la humedad persistente y los olores desagradables.

La sal gruesa atrae y absorbe el exceso de agua del ambiente, reduciendo la acumulación de gotas en la base del sanitario tras ducharse.

Además, al aminorar la humedad en zonas difíciles, interrumpe el entorno propicio para la proliferación de microorganismos y la fijación de malos olores.

La sal gruesa absorbe el exceso de humedad. Fuente: Shutterstock.

Se aconseja lavar e higienizar el piso del baño con los desinfectantes habituales. Luego asegurarse de que la superficie alrededor de la taza quede completamente libre de agua.

Después esparcir una cantidad moderada de sal gruesa sobre la base limpia. Dejarla actuar por un lapso breve. Retirar inmediatamente si se apelmazó o absorbió líquido.

Por último, se recomienda evitar dejar la sal durante períodos prolongados en pisos delicados o porosos para no deteriorar los materiales con el residuo salino.

De todas maneras, la ventilación constante y los productos desinfectantes siguen siendo indispensables.